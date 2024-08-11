Мнение: Индейцы навахо против урана, Эппл против Рутуба, Фейсбук против Докинза

1. Отказавшись от поставок урана из России, американцы столкнулись с неожиданными проблемами. Местные зелёные бесы блокируют альтернативные пути поставок (ссылка):



Индейскому племени навахо удалось достичь краткосрочного соглашения о приостановке перевозок урана, запущенных, как пишет РИА Новости, для замещения поставок на фоне запрета импорта из РФ.

Закон об отказе от импорта российского обогащенного урана, подписанный президентом США Джо Байденом, стал причиной проблем, возникших у властей и бизнеса с коренными американцами. СМИ писали о планах американских производителей начать транспортировку урановой руды по дорогам общего пользования через земли, где проживают индейцы. На фоне этого, указывает агентство, навахо пришлось привлекать полицию, чтобы помешать перевозке урана по их территории.

Интересно, как это выглядит на карте. Нужные склады находятся внутри индейской резервации Айдахо, или всё же это не анклав, есть альтернативные маршруты?

2. Неверный Эппл снова удалил Рутуб (ссылка):



10 августа 2024 года приложение российского видеохостинга Rutube пропало из магазина приложений для iPhone App Store. Это уже третий раз, когда это приложение пропадает из App Store. В Apple не пояснили на запрос СМИ причину этих действий. Также удаление затронуло детскую версию приложения в App Store под названием «Rutube Детям — мультики, видео».

В RuTube объяснили удаление приложения из магазина Apple «санкциями со стороны американской компании, в результате которых был затруднен доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение».

Из смешного: «15 августа 2022 года Apple потребовала от российского видеохостинга Rutube скрыть контент российских государственных СМИ в iOS-приложении или сделать приложение доступным только для российских пользователей». Как видите, западные корпорации даже не скрывают своих намерений. Они прямо требуют, чтобы русские ели их пропаганду прямо с лопаты, причём ели молча, не смея даже возражать.

3. Виктор Мараховский пишет о стандартной судьбе активиста, нападающего на традиционные ценности. Революция пожирает своих детей, при этом Докинзу и Роулинг, в отличие от многих других жертв повестки, ещё повезло — радужный каток только слегка задел их, отдавив всего лишь пару ненужных пальцев на ногах (ссылка):

“Facebook нюкнул (это значит пппшшшщ бабах и нет его – В.М.) аккаунт известного эволюционного биолога Ричарда Докинза после того, как он заявил, что боксёрам, которые по генетическому строению являются мужчинами, не следует разрешать драться с женщинами на Олимпийских играх”.

Докинз – это, ув. друзья, один из создателей нашего сегодня. Это он придумал атеистический гуманизм, слепого часовщика эволюции, эгоистичный ген, научную асю в очках, нейрофизиолога невзорова и весь остальной свальный грех передовитости – причём ещё в 1970-х.

Докинз хотел, чтобы люди поняли, как правильно жить, и начали бы руководствоваться разумом… <…> Я надеюсь, ему нравится результат.