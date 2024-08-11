Рупор кремлевской пропаганды: О тактике ДРГ противника в Курской области

О тактике ДРГ противника в Курской области

К вниманию соратников в приграничной зоне.

Вражеские ДРГ практикуют следующую тактику: отдельный боевик в форме украинской армии выходит на связь с местными жителями или представителями ВС РФ, и объявляет что он желает сдаться в плен, после чего отправляет свои координаты, в некоторых случаях желающих "сдаться" может быть 2 или более.

Во время начала процедуры пленения, при подходе наших сил по ним открывается огонь на поражение из засады.

Сегодня наши соратники лично оказались в такой ситуации, но зная о данной опасности заранее предприняли меры безопасности, от чего "приманка" и засада отравились тяжёлыми металлами и безвременно покинули планету.

Призываем коллег к внимательности, и помните, ни одно оккупантское животное в обменном фонде не стоит даже капли крови российского солдата, риск неоправдан.

Также, напоминаем, что Украина не признает этих людей своими военнослужащими, нам не с кем их менять, поэтому вы не обязаны мешать им совершать самоликвидацию на месте или после допросов.

Быть добру!

@NgP_raZVedka – цинк

PS, На фото, французские добровольцы воюющие на стороне России в составе отряда БПЛА "Нормандия-Неман"

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