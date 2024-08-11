 

Среди россиян набирают популярность YouTube-туры в Республику Беларусь

11.08.2024, 19:33, Разное
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На фоне снижения скорости работы популярного видеохостинга YouTube в приграничных с Российской Федерацией районах Белоруссии стали вновь один за одним открываться компьютерные клубы. Некогда популярные среди молодежи и взрослых учреждения фактически переживают второе рождение.

Главным образом это происходит за счёт россиян, которые массово приезжают посмотреть и скачать видеоконтент в хорошем качестве. Некоторые путешествуют, чтобы загрузить ролики на свои каналы. Услуга оказалась настолько востребованной, что некоторые клубы в Орше вынуждены были перейти на режим работы по записи. Ждать своей очереди иногда приходится до недели.

В министерстве спорта и туризма Республики Беларусь подтвердили массовое «паломничество» россиян на территорию страны. В пресс-службе организации рассказали, что частные компании организуют YouTube-туры с доставкой клиентов автобусами и подобную инициативу «нельзя не приветствовать».

«Вскоре при поддержке министерства будут организованы чартерные авиарейсы с той же целью, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Кроме того, составляется реестр компьютерных клубов, пригодных для посещения интуристами. Далеко не любой клуб годится. Надо, чтобы техника была современная, чтобы персонал был подкованный – знал языки интуристов, русский в этом случае, и мог ответить, как зайти на YouTube».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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