 

Сын Трампа обещал изгнать принца Гарри и его жену из США

11.08.2024, 19:25, Новости дня
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Второй сын бывшего американского президента Дональда Трампа сделал громкое заявление, которое вызвало широкий общественный резонанс. Он обещал, что в случае победы его отца на ноябрьских выборах, принц Гарри и его жена будут изгнаны из США. Таким образом Эрик Трамп пытается защитить традиционные ценности.

В 2020 году королевская чета добровольно отказалась от своих полномочий и переехала на постоянное место жительство в США. Поговаривают, что они несколько лет игнорировали предложение королевы Елизаветы II навестить ее в шотландском замке Балморал. Правда, в этом году в прессе зашел разговор о том, что Меган и Гарри могут отправить туда детей на летний отдых, но пока это остается на уровне слухов.

Своим заявлением сын Дональда Трампа, по слухам, выразил волю своего отца, поскольку экс-президент штатов винит герцогов Сассекских в предательстве не только королевы, но и всей монархии. Наследник Трампа добавил, что в нынешнее время очень важно уметь сохранить традиции и историческое наследие. Кроме того, он подчеркнул, что у американцев вся королевская семья вызывает восхищение и уважение.

Напомним, пару лет назад, во время правления Елизаветы II, Трамп в интервью призвал королеву Великобритании лишить принца Гарри его супругу Меган Маркл королевских титулов за неуважение к стране


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