 

Мнение: Это большое послабление (с)

11.08.2024, 19:05, Разное
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Курск, однако, не дает покоя. Особенно действия властей, которые чем дальше, тем больше отдают шизофренией. Я даже молчу про 10 тысяч рублей “на эвакуацию”, о которой вещал как о каком-то благодеянии для жителей пары районов лично през в эфире федеральных каналов. Хотя похоже было на какой-то изощренный стеб.
Но вот как сказать о “льготе” для тех, кто бежал из своих домов из-за обстрелов, и им поэтому пообещали… не брать с них оплату коммуналки в этих домах за август??

Щедрость просто феноменальная: ты подумай – и 10 тысяч дают, да и коммуналку за месяц скостят. Да на такие ж деньжищи до весны можно будет продержаться!

Шизануться.

Источник: Размышления вольного социолога


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