 

Судья из Краснодара в сотый раз нашла клад у себя на даче

11.08.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Представители «Книги рекордов России» зафиксировали уникальный в истории отечественной археологии случай — в Краснодаре на дачном участке в течение последних пятнадцати лет уже в сотый раз был обнаружен клад с драгоценностями, антиквариатом и иностранной валютой.

«Счастливый» участок принадлежит местной судье, которая с 2009 года работает в Краснодарском городском суде.

– Я каждый год выезжаю на дачу, которая досталась мне по наследству, чтобы посадить картошку, помидоры, кабачки и лук, и по счастливой случайности регулярно нахожу на своих скромных шести сотках разные ценности. Видимо, это награда мне за здоровый, православный образ жизни и неукоснительное соблюдение законов, – рассказала судья газете «Краснодарский вестник».

Как подчеркнула служительница Фемиды, каждый раз, когда она находила клад, рядом были несколько свидетелей, которые по собственной инициативе фиксировали всё происхождение на профессиональные видеокамеры, что позволило избежать обвинений в коррупции. В прошлом году местный оппозиционный активист обвинил её в получении взяток с помощью подобных находок, однако дисциплинарная комиссия проанализировала все материалы и пришла к выводу — все находки были зарыты в земле много лет и, несмотря на высокую рыночную стоимость, не имеют культурно-исторического значения, а следовательно, не могут быть взяткой.

Суммарная стоимость всех ценностей, найденных за последние 15 лет на даче судьи, составляет порядка 150 миллионов рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Мнение «аналитика»: О самоубийстве ВСУ под Курском… А в чём истинный смысл?

11.08 / Студенты белорусской академии МВД опередили северокорейских на олимпиаде по спортивному разгону беспорядков

11.08 / Мнение «аналитика»: О хорошем из Парижа… МОК признал провал, США получили по щам?

11.08 / Мнение: Иман Халиф отныне и навсегда

11.08 / Inside the Games: следующим главой МОК станет боксёр, проваливший гендерный тест

11.08 / Мнение: Чем фрезеровщик лучше парикмахера?

11.08 / Артемий-Добровлад и Луна: как российские звезды называют своих детей

11.08 / «Кто не сменил пол, на дискотеку не попадёт» – родители рассказали, как в нидерландских школах дискриминируют детей-натуралов

11.08 / Томас Бах: река Сена стала олимпийской метафорой разнообразия и терпимости

11.08 / Стало известно о планах Кейт Миддлтон на август

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика