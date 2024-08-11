Судья из Краснодара в сотый раз нашла клад у себя на даче

Представители «Книги рекордов России» зафиксировали уникальный в истории отечественной археологии случай — в Краснодаре на дачном участке в течение последних пятнадцати лет уже в сотый раз был обнаружен клад с драгоценностями, антиквариатом и иностранной валютой.

«Счастливый» участок принадлежит местной судье, которая с 2009 года работает в Краснодарском городском суде.

– Я каждый год выезжаю на дачу, которая досталась мне по наследству, чтобы посадить картошку, помидоры, кабачки и лук, и по счастливой случайности регулярно нахожу на своих скромных шести сотках разные ценности. Видимо, это награда мне за здоровый, православный образ жизни и неукоснительное соблюдение законов, – рассказала судья газете «Краснодарский вестник».

Как подчеркнула служительница Фемиды, каждый раз, когда она находила клад, рядом были несколько свидетелей, которые по собственной инициативе фиксировали всё происхождение на профессиональные видеокамеры, что позволило избежать обвинений в коррупции. В прошлом году местный оппозиционный активист обвинил её в получении взяток с помощью подобных находок, однако дисциплинарная комиссия проанализировала все материалы и пришла к выводу — все находки были зарыты в земле много лет и, несмотря на высокую рыночную стоимость, не имеют культурно-исторического значения, а следовательно, не могут быть взяткой.

Суммарная стоимость всех ценностей, найденных за последние 15 лет на даче судьи, составляет порядка 150 миллионов рублей.

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