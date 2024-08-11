Мнение «аналитика»: О самоубийстве ВСУ под Курском… А в чём истинный смысл?

Действует старое верное правило: всё не то, чем кажется.

С мест поступают сообщения, что подошедшие резервы Армии России смертным боем бьют попутавших берега украинских военных, «посмевших» и т.п. Доходит до того, что солдаты ВСУ в Курской области РФ сдаются в плен даже российским волонтёрам, лишь бы не попасть под раздачу. И украинские силы ССИО вынуждены выдавать архивные заготовки за актуальные ролики.

Да, полного вытеснения групп вторжения вооружённых формирований Украины на «границы 1991 года» ещё не произошло, но это, как говорят люди сведущие, вопрос времени. От дней до недель.

В связи с чем даже самые верные заукраинские союзники задаются вопросом: в чём был смысл этой авантюры?

Ну, в самом деле, зачем «Кварталу 95» нужно было бросать в атаку на Курскую область элитные части на «Мардерах» и «Страйкерах», тратить с огромным трудом бусифицированные резервы, когда подразделения ВСУ истекают кровью по всей 1000-километровой ЛБС, а ВС РФ каждый день заходят в новые населённые пункты, продвигаясь к админграницам новых регионов?

Про это сказано уже много. Но самое главное — то, что не сказано.

И этого, не сказанного, тоже много.

7 августа «уста-лицо-ноги» российского МИД Мария Захарова призвала мировую общественность «осудить» вторжение ВСУ в Курскую область. Только 10 августа братская Беларусь — получив крепкий нагоняй из Кремля — что-то робко высказала на эту тему.

И всё!

Ни #Китай, ни #Индия, ни Бразилия, ни ЮАР, ни даже союзники России по ОДКБ «не заметили» акции ВСУ. И «не увидели» в этом никакой эскалации. Полная тишина…

Даже на Западе в экспертной среде — и то больше озабоченности возможными последствиями военной атаки на ядерную державу.

Перед лицом первого со дня событий на Даманском — которым, к слову, 55 лет в этом году, — пришествия вооружённого неприятеля в пределы государственных границ страны-обладательницы ЯО #Россия осталась одна. В связи с чем вопрос:

А может, это такое коллективное «принуждение к миру» именно Москвы, выдвинувшей несоразмерные требования Киеву?

И заодно — мягкий такой намёк, что в случае применения «ядрён-батона» внешняя изоляция РФ будет полной?

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