Sunday Times – атака на Курскую область не сможет переломить ход украинского конфликта

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Военные действия ВСУ в Курской области не смогут изменить ход украинского конфликта, пишет The Sunday Times. Кроме того, они стали демонстрацией отчаянного желания Зеленского изменить мнение о том, что Киев проигрывает в противостоянии с Россией.



AP

Атака на Курскую область стала демонстрацией отчаянного желания Зеленского опровергнуть мнение о том, что Украина проигрывает в конфликте, пишет The Sunday Times.

Как отмечается в статье, в этом деле «повсюду видны отпечатки пальцев» Зеленского.

«В Киеве уже много месяцев не секрет, что президент давит на своих военных начальников, чтобы те начали летнее наступление. Но, учитывая проблемы Украины с людьми и ресурсами, те колебались», — говорится в статье.

Очевидно, что Киев теперь готов рисковать ценными солдатами и техникой, чтобы занять здесь хоть какую-то позицию. Критики Зеленского будут утверждать, что это нерациональное использование как жизней солдат, так и тяжёлой техники, в которой Украина отчаянно нуждается дальше на юге, в Донбассе.

При этом в статье отмечается, что «этот контрудар не сможет переломить ход войны».