Тест по советскому фильму “Я шагаю по Москве”
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Знаменитый советский кинохит с Никитой Михалковым в главной роли знаком почти всем. Песню из фильма помнят даже нынешние школьники. Недавно картину заново оцинковали, теперь ее можно посмотреть в улучшенном качестве. Но стоит ли пересматривать советскую классику или вы и так знаете ее наизусть, можно проверить в нашем тесте.
ТЕСТ
1. В каком году был снят фильм “Я шагаю по Москве”?
А) В 1960;
Б) В 1962;
В) В 1963.
2. Какое событие происходит на Чистопрудном бульваре, после чего Коля приглашает Володю к себе домой?
А) Володя пачкает одежду;
Б) Володе негде ночевать;
В) Володю кусает собака.
3. Почему Саше нужна отсрочка от армии?
А) Он поступает учиться;
Б) Он женится;
В) Он уезжает.
4. Что Коля делает на спор?
А) Знакомится с девушкой;
Б) Демонстрирует действие гипноза;
В) Кукарекает на людях.
5. На какой станции метро были сняты кадры, предшествующие знакомству Володи и Коли?
А) Студенческая;
Б) Воробьевы горы;
В) Комсомольская.
6. Какой язык по аудиозаписи учит мойщик окон?
А) Французский;
Б) Английский;
В) Итальянский.
ОТВЕТЫ
1. В) В 1963
2. В) Володю кусает собака
3. Б) Он женится
4. Б) Демонстрирует действие гипноза
5. А) Студенческая
6. Б) Английский
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