Тест по советскому фильму “Я шагаю по Москве”

Знаменитый советский кинохит с Никитой Михалковым в главной роли знаком почти всем. Песню из фильма помнят даже нынешние школьники. Недавно картину заново оцинковали, теперь ее можно посмотреть в улучшенном качестве. Но стоит ли пересматривать советскую классику или вы и так знаете ее наизусть, можно проверить в нашем тесте.

ТЕСТ

1. В каком году был снят фильм “Я шагаю по Москве”?

А) В 1960;

Б) В 1962;

В) В 1963.

2. Какое событие происходит на Чистопрудном бульваре, после чего Коля приглашает Володю к себе домой?

А) Володя пачкает одежду;

Б) Володе негде ночевать;

В) Володю кусает собака.

3. Почему Саше нужна отсрочка от армии?

А) Он поступает учиться;

Б) Он женится;

В) Он уезжает.

4. Что Коля делает на спор?

А) Знакомится с девушкой;

Б) Демонстрирует действие гипноза;

В) Кукарекает на людях.

5. На какой станции метро были сняты кадры, предшествующие знакомству Володи и Коли?

А) Студенческая;

Б) Воробьевы горы;

В) Комсомольская.

6. Какой язык по аудиозаписи учит мойщик окон?

А) Французский;

Б) Английский;

В) Итальянский.

ОТВЕТЫ

1. В) В 1963

2. В) Володю кусает собака

3. Б) Он женится

4. Б) Демонстрирует действие гипноза

5. А) Студенческая

6. Б) Английский