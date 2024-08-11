Студенты белорусской академии МВД опередили северокорейских на олимпиаде по спортивному разгону беспорядков

В Пхеньяне прошли первые Правоохранительные игры стран народной демократии – в них приняли участие сборные из России, Беларуси, КНДР, Китая, Мьянмы и Венесуэлы. В общем медальном зачете лидером оказалась белорусская сборная, сумевшая в последний момент опередить команду из Северной Кореи.

Соревнования проходили на 114-тысячном стадионе Первого мая в Пхеньяне. Попасть на олимпиаду могла далеко не каждая страна: чтобы квалифицироваться, требовалось иметь место ниже 170-го в рейтинге свободы слова и от 1000 политзаключенных. На протяжении недели команды соревновались в спортивном разгоне беспорядков, скоростном задержании и обыску, поиску деструктивных комментариев в социальных сетях, вынесению приговора на скорость, гоночной эстафете на автозаках и конвоированию задержанных.

В первый день сборные соревновались в спортивном разгоне беспорядков, на котором сразу же произошел скандал. Сборные Китая и КНДР были дисквалифицированы из-за нарушения регламента: к сожалению для команд из народных республик, в спортивном разгоне митингов можно использовать только дубинки, щиты, слезоточивый газ и резиновые пули в ограниченных случаях, а не огнестрельное автоматическое оружие и тяжёлую бронетехнику. Самой успешной командой стала сборная Республики Беларусь, чьи участники смогли за 41 секунду не только рассеять, загнать в угол, избить и задержать всех протестующих радикалов, но также и выбить стекла всех рядом стоявших автомобилей, побить велосипеды и метко попасть резиновыми пулями в белые и красные шарики.

Второй день правоохранительных игр отметился успехом российской сборной. В дисциплине по скоростному задержанию и обыску, российским силовикам удалось за 12 секунд найти у подозреваемого в кармане 5-граммовый пакетик с запрещёнными веществами, которого там изначально не было, за минуту узнать пароль от персонального компьютера задержанного, выявить обнаружить 7 Гб детской порнографии и 3 кг пороха в переломанной мебели.

На третий день не было равных белорусской сборной по поиску деструктивных комментариев в социальных сетях. Спортсмены должны были найти за отведенное им время найти выданный им комментарий, деанонимизировать автора и вычислить его место жительства и номер телефона.

На четвёртый день правоохранительных игр в вынесении приговора на скорость не было никакой интриги: сборная КНДР смогла быстрее всех осудить школьника за неправильное перечисление порядка правления северокорейских лидеров. Она также победила в соревнованиях по конвоированию заключённых к месту отбывания добровольной трудовой повинности.

Самым зрелищным оказался последний, пятый день Олимпиады, в котором белорусская сборная смогла вырвать у северокорейской 1-е место в общем медальном зачёте. В гоночной эстафете на автозаках белорусская команда смогла за 6 минут сделать 30 кругов по стадиону и перевезти в общей сложности 708 заключённых, а также сбить 27 расположенных на стадионе манекенов и одного технического сотрудника.

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