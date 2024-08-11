Мнение «аналитика»: О хорошем из Парижа… МОК признал провал, США получили по щам?

Через несколько часов в Париже завершится самая скандальная Олимпиада. Спортсмены хлебнули на ней откровенного дерьма, зрители испытали рвотный рефлекс, а спортивные функционеры, осрамившись, покидают свои посты. Говорят, под стать всему этому «Новому Содому» и церемония закрытия планируется адской. Но не будем предвосхищать события.

Обратимся к тому, что уже случилось.

Под надзором врачей остаются несколько участников олимпийского триатлона, получившие вместо награды кишечную палочку Made in France прямо из Сены. Их адвокаты, по некоторым данным, готовят иски к организаторам.

Попытать счастья в суде решил(а) и боксёр(ша) из Алжира Имран Хелиф, жалуясь на «буллинг». Завоевав олимпийское золото в женском боксе это нечто с XY-хромосомами подал(о/а) иск о «сексизме». Мол, никто не смеет травить биологического мужчину, идентифицирующего себя женщиной и бьющего женщин-соперниц!

В этом его/её поддержал пока ещё глава МОК Томас Бах, который заявил, что «два варианта пары половых хромосом… не обязательно означает различие между мужчинами и женщинами: с научной точки зрения этого уже нет». Впрочем, спустя всего несколько часов автор этого феноменального переворота в генетике заявил, что покидает свой пост. Причина — его слишком рьяная поддержка «гейлимпиады» разозлила представителей нормального олимпийского движения, и они забанили на 142-й сессии МОК поправку к Олимпийской хартии, которая позволила бы немцу переизбраться. В итоге засидевшийся в кресле спортивный чиновник сделал хорошую мину. Вместе с ним уходят и ещё несколько функционеров, и можно робко надеяться, что обновление состава пойдёт Комитету на пользу.

Меж тем сборная США сенсационно уступает в медальном зачёте Китаю. Причём это поражение привезла она себе сама. Чисто из мании величия. Вначале американский прыгун в высоту Шелби Макьюэн не захотел делить золото с новозеландцем Хэмишем Керром и остался с носом. В смысле — с серебром, так как на «перепрыжке» он проиграл вчистую. А затем Международный спортивный суд лишил сборную #США по гимнастике бронзовой медали, которую Штаты попытались отсудить у Румынии. Словно издеваясь над гегемоном, CAS постановил, что американская команда подала протест… на четыре секунды позже, чем предусмотрено правилами.

Остаётся надеяться, что Вашингтон не пошлёт 6-й флот к румынским берегам.

Итак, все получили по заслугам?

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