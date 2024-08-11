Мнение: Иман Халиф отныне и навсегда

Печальные тренды для человечества – на Олимпиаде в Париже

Ну вот, свершилось! Боксер из Алжира Иман Халиф в итоге проехалась трактором по всем своим соперницам на Олимпиаде в Париже и завоевала титул чемпионки по женскому боксу. В самом Алжире, как вчера писали, прошли по этому поводу настоящие народные гулянья – люди шумно всю ночь праздновали триумф соотечественницы (Иман по всем документам – женщина и даже не трансгендер).

А вот в мире по этому поводу – некоторый раскол, и особенно неистовствует Джоан Роулинг, у которой с трансгендерами давние счеты. С ее точки зрения, на глазах произошло издевательство над здравым смыслом и гуманностью – поставили, мол, неприкрытого мужика на ринг, чтобы он цинично избивал кулачищами хрупких барышень, а потом еще и был увенчан олимпийской короной! За что?! – трагично вопрошает мир «мама Гарри Поттера». – За то, что он бил девочек?

Но мир, однако, раскололся примерно пополам, и у партии «Иман – мужик, долой мужиков из женских разборок» есть не менее голосистая партия противников с девизом «Вот такие эти женщины разные!» Я бы назвал ее «партией бюрократов». Они упирают на то, что по документам к Халиф не подкопаешься – женщина и женщина, пол никогда не меняла; поэтому, мол, какие тут вообще могут быть вопросы? (хотя, если бы и меняла, то, как мы знаем из битв трансгендеров с Роулинг в 2020-2022 гг., это бы только означало, что Иман Халиф есть Женщина в самом высоком и наиболее подлинном смысле слова, так как она выбрала Быть Женщиной типа не по слепой случайности судьбы, а сознательно, по собственному выбору). Кстати, ровно такая же позиция и у Международного Олимпийского Комитета.

Кем на самом деле является алжирская чемпион(ка) – бог весть; по виду, конечно, как есть мужик: узкие бедра, отсутствие грудей, плечистость, абсолютно мужское лицо. С другой стороны – на это легко возразить, что нынче узкобедрых и безгрудых женщин – пруд пруди; не считать же их всех по такому поводу мужиками? Более того – есть популярная антропологическая теория, что широкие бедра есть биологически и физиологически проклятие женщин, поскольку они мешают практически всему, за исключением одного – рождения детей. А так – они мешают ходить, бегать, равновесию, выносливости и т.д. и т.п. Широкобедрые во всем проигрывали в эволюционном соревновании узкобедрым женщинам на протяжении всей истории человечества – те были быстрее, выше, сильнее по всем заветам Пьера де Кубертена… но выигрывали в одном: они рожали больше и лучше, в том числе и девочек, а у «узких» с родами были постоянные проблемы, и они даже часто погибали при этом. В результате, при всех преимуществах «для жизни», гены «узких бедер» не могли вытеснить «широкие бедра» из оборота.

То же – про большую грудь. Жестокие биологи не скрывают, что большая грудь – это буквально «второе проклятие» для несчастного женского пола с точки зрения выживания: она тяжелая, неудобная, затрудняет бег, понижает выносливость, прыгучесть, болтается, подвержена еще и всяческим заболеваниям. А облегчает только одно – кормление малыша.

Другими словами, канонический образ женщины, как мы его любим (мы – это мужчины) и как закрепили в неувядающей классике искусства, типа Венеры Милосской – большие сочные груди и широкая, извините, задница – это как раз то, что очень неудобно для жизни самой женщины. И особенно для женского бокса. А самим женщинам было бы во всех (ну, ПОЧТИ во всех) отношениях удобнее жить в образе Иман Халиф… только они почти не давали потомства.

И лишь достижения акушерства и гинекологии в последние 100 лет свели опасность для «узких» при родах к минимуму. Что и дало повод некоторым эволюционистам сделать оптимистичный вывод, что уже в ближайшие 100-150 лет узкобедрые, «мальчиковые» особи женского пола станут абсолютно преобладающими в популяции… или, говоря попросту, внешние различия между мужчинами и женщинами сведутся к минимуму. Победит, словом, и без того популярная уже сейчас андрогинность, «женомужчина» или «мужчиноженщина». А платой за это станет всего лишь пустяк – то, что человечество, по всей видимости, утратит возможность самостоятельно производить потомство на свет. Только в условиях стационара, под руководством специалистов и с непременным хирургическим вмешательством. Иначе никак – ведь единственный минус узких бедер в том, что у младенца не проходит голова сквозь слишком узкое отверстие. Ох уж эта голова – насколько было бы проще рожать, если бы у младенцев ее вообще не было!

Так что на вопрос, может ли Иман Халиф не только стать чемпионкой по боксу, но и родить – ответ «безусловно, да!» Сможет, только при помощи кесарева сечения.

Другой вопрос является неполиткорректным, но его тоже можно и даже нужно задать: ОТ КОГО?! Найдется ли партнер, который захочет одарить олимпийскую чемпионку потомством? И тут тоже ответ достаточно очевиден. К тому ж мы знаем, что в современном мире всегда будет возможность в случае необходимости прибегнуть и к экстракорпоральному оплодотворению.

Строго говоря, единственными проигравшими в результате неумолимого хода прогресса видятся именно мы, мужчины. Женщины избавятся от навязанных им природой грудей и широких задниц, смогут, наконец, бегать и прыгать так свободно, как только возможно – а мужики утратят возможность лицезреть те вторичные половые признаки, которые их, собственно, в женщинах и привлекают.

Это и будет финальная и окончательная месть феминизма проклятому мужскому полу в глобальном масштабе, отныне и навсегда – за грехи наши. Иман Халиф вовеки веков, аминь.