 

Артемий-Добровлад и Луна: как российские звезды называют своих детей

11.08.2024, 12:50, Новости дня
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Знаменитости часто выбирают для своих детей необычные имена, чтобы подчеркнуть их уникальность и индивидуальность. Некоторые из таких имен могут звучать забавно или даже странно, но это не мешает родителям любить своих отпрысков и гордиться ими.

В целом, выбор имени для ребенка — это очень личный процесс, который зависит от вкусов и предпочтений родителей. Но иногда звезды выбирают необычные имена, чтобы привлечь внимание к своим наследникам или просто выразить свою индивидуальность.

Никита Джигурда

Один из ярких представителей российского шоу-бизнеса проявил креативность при выборе имен для своих детей. В первом браке с актрисой Мариной Есипенко он назвал сына Владимиром. Затем у него появились двое сыновей от поэтессы Яны Павелковской, которых они назвали Артемий-Добровлад и Илья-Максимилиан.
В 2008 году артист женился на фигуристке Марине Анисиной. У них есть сын и дочь, которых они назвали Мик-Анжель-Кристи и Эва-Влада. Примечательно, что дети получили двойную фамилию: Анисины-Джигурда.
Виктория БоняИзвестная телеведущая Виктория Боня имеет увлекательную историю, связанную с выбором имени для своей дочери. В детстве она и ее старшая сестра Ангелина заключили соглашение, что будут давать своим дочерям имена друг друга. Виктория сдержала свое обещание и назвала свою дочь Анджелиной, вариацией русского имени Ангелина. Она также добавила к имени французское второе имя Летиция.

Наталья Водянова

Дочь известной супермодели Натальи Водяновой и ее бывшего мужа Джастина Портмана получила имя в честь русской реки Нева, где они заключили свой брак. Стоит отметить, что ударение в имени девочки падает на первый слог.

АлсуПевица Алсу, родом из татарской семьи, дала своей старшей дочери имя Сафина, с ударением на второй слог. Это имя было предложено отцом девочки, чтобы выразить благодарность Алсу за то, что она сменила свою девичью фамилию (Сафина, с ударением на первый слог) на фамилию мужа.
Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева дала своему первому сыну необычное имя – Жан, в честь известного голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма. В 1990 году, когда родился ее первенец, фильмы с Ван Даммом были популярны среди всех зрителей, поэтому такой выбор имени был вполне понятен. Интересно, что в свое время, когда мать предложила ему изменить имя, чтобы избежать возможных проблем в школе, Жан отказался.
Наталья ФрискеЛуна Александровна Фриске – так зовут дочь Натальи Фриске. Как объясняет Наталья, имя для ее дочери должно было гармонировать с фамилией и быть достаточно оригинальным. Это имя имеет римские корни и, возможно, связано с богиней Луны.


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