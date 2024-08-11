 

«Кто не сменил пол, на дискотеку не попадёт» – родители рассказали, как в нидерландских школах дискриминируют детей-натуралов

11.08.2024, 11:33, Разное
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В нидерландских школах махровым цветом расцвела дискриминация детей-натуралов – тех, кто не сменил пол или не сделал каминг-аут, не берут на школьные экскурсии и не пускают на дискотеки.

О «гендерном беспределе» гороно рассказала телеканалу Russia Today одна из русскоязычных семей, у которой ребёнок учится в Утрехтской МБОУ СОШ №46.

По словам главы семейства Валентины Н., её сына, отказывающегося вступить в экстремистскую организацию ЛГБТ, чаще остальных назначают дежурным и заставляют после уроков мыть доску, ставить стулья на парты и подметать полы. В мае, незадолго до окончания учебного года в школьном актовом зале устроили дискотеку, но пускали туда «только тех, кто состоит в ЛГБТ».

– На входе стояла завуч вот эта голландская и лично проверяла, кто пройдёт, кто не пройдёт. Натуралам сразу на выход указывали, – жалуется женщина. – Я возмутилась, зашла на следующий день в учительскую. Это же такое, говорю, творится у вас, Агнес Готфридовна? А она мне по-хамски так: кто пол не сменил, на дискотеку не попадает. Это, говорит, с гороно согласовано, жалуйтесь хоть в спортлото наше голландское. Я ей ответила: вам только на базаре тюльпанами торговать с такими манерами. Так она моему сыну на следующий день влепила кол по черчению, представляете?

Несмотря на оказываемое давление, семья пока не намерена уступать – подросток не будет менять пол или осуществлять каминг-аут. По словам Валентины, педагоги в ответ угрожают, что даже если он сдаст экзамены, в аттестате в графе поведения укажут «ненадлежащее» и после этого выпускника не возьмут ни в один приличный голландский институт и ему придётся поступать в голландское ПТУ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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