Своих проблем хватает — США пора переложить бремя защиты Европы на самих европейцев

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Вашингтону пора послать Европе ясный сигнал, она должна активизировать свои собственные усилия по защите континента, пишет Foreign Affairs. Это охладило бы чрезмерно амбициозных европейских политиков от безрассудных шагов, вроде вступления в войну на Украине, и позволило бы США заняться своими проблемами.



AP

На протяжении десятилетий Вашингтон привязывал к себе Европу через НАТО и выступал в качестве главного поставщика безопасности в регионе в обмен на то, что европейские союзники по альянсу признавали лидерство США, пишет Foreign Affairs.

Однако сегодня многое изменилось. В стане республиканцев уже нет согласия, их политику можно описать комментариями Трампа о «преступных» странах НАТО: «Если они не собираются платить, мы не будем их защищать». Президент Джо Байден, напротив, подтвердил «священную» приверженность демократов обороне Европы, признав вступление Швеции и Финляндии в союз большим достижением своей администрации.

Нынешний кандидат в президенты от демократической партии Камала Харрис пока не показывала, что собирается отказываться от позиции Байдена.

Уже давно пора обсудить роль Штатов в Европе, считает издание, однако обе стороны до сих пор неверно определяли проблемы и интересы, которые стоят на кону. На данный момент можно сказать, что интересы Вашингтона на европейском континенте не отличаются от тех, что были в ХХ веке: сделать так, чтобы экономическая и военная мощь здесь была разделена между разными государствами.

На практике это означало предотвращение появление европейского гегемона, который пытался бы закрепить власть за собой. Однако в отличие от середины прошлого века, сегодня в Европе точно нет кандидата на лидерство, во многом благодаря последовательным усилиям США. Соединённые Штаты добились здесь своей главной цели — ни одна европейская держава теперь не может доминировать.

Но это, в свою очередь, требует нового подхода к региону. Согласно пересмотренной стратегии, США сократят своё военное присутствие на континенте, европеизируют НАТО и вернут основную ответственность за европейскую безопасность самим европейцам.

По мнению FA, поддержка НАТО со стороны США было оправданным во времена противостояния с Советским Союзом, особенно когда будущее Германии было неясным. Ещё в 1951 году верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Дуайт Эйзенхауэр отметил: «Если через десять лет все американские войска, дислоцированные в Европе в целях национальной обороны, не будут возвращены в Соединённые Штаты, то весь этот проект будет провален».

Однако сегодня ситуация повернулась с ног на голову. В Европе нет потенциального лидера. Теперь имеет место тревога по поводу слишком незначительной геополитической роли Берлина. Другие дееспособные государства, вроде Британии и Франции, признают, что распределение власти не способствует экспансии.

Конечно, специальная военная операция РФ на Украине продемонстрировала готовность Москвы применить силу и её способность проводить операции высокой интенсивности. Однако, пишет издание, РФ не представляет угрозу гегемонии в Европе.

Исходя из всего этого, Соединённым Штатам больше нет необходимости играть доминирующую роль в регионе. Без Вашингтона у руля Европа сегодня проводила бы нормальную международную политику, которая, по общему признанию, включает в себя перспективу возникновения некоторых межгосударственных конфликтов на периферии, не создавая возможности борьбы за гегемонию.

И всё же Соединённые Штаты не готовы останавливаться. Исключив возможность появления державы-лидера в Европе, расширение НАТО на восток создало новые интересы, затрагивающие слабые, уязвимые государства, которые гораздо труднее защитить. Это заставляет США оставаться на континенте на том основании, что Европа сама себя не защитит.

Однако в нынешних условиях требуется коррекция курса, настаивает FA. Необходимо изменить роль США, как поставщика первой помощи. Для этого, во-первых, Штаты должны начать вывод части своих войск из Европы, переложив ответственность за обеспечение обычных вооружённых сил обратно на плечи европейцев. Сегодня здесь дислоцировано около 100 000 американских военнослужащих, больше всего на территории Германии.

По мнению издания, процесс можно было бы начать с вывода 20 000 военнослужащих переброшенных сюда администрацией Байдена после начала СВО РФ на Украине. После этого можно объявить о выводе дополнительных 12 000 военнослужащих из Германии, — этот план уже был одобрен Трампом, однако Байден его затормозил.

Два этих шага помогут послать ясный сигнал: наиболее сильным европейским державам пора активизировать свои собственные усилия. В конечном счёте дополнительные силы и оборудование США здесь могут быть постепенно сокращены, что поможет переложить бремя ответственности на самих европейцев.

Очевидно, что европейцы сами хотят делать больше для своей обороны. Например, действия РФ шокировали Германию настолько, что было принято решение потратить дополнительные $108 миллиардов на оборону в течение четырёх лет. Другие государства, такие как Франция, Польша и Великобритания следуют аналогичным курсом, вывод войск и техники США позволит ускорить этот процесс, поскольку не позволит Европе во всём полагаться на заокеанского соседа.

В то же время даже при самых благоприятных обстоятельствах Европа не может быстро восполнить дефицит в определённых областях. Особенно это верно в отношении ядерного зонтика и возможностей США в области разведки. Соответственно, Вашингтону следует продолжать оказывать Европе помощь в этих областях в течение нескольких лет, одновременно помогая восполнить необходимые пробелы.

Это также может повлечь за собой переоценку позиции США по поводу приобретения Германии ядерного оружия. Хотя, как считают авторы статьи, это маловероятно. Поскольку Германия тянулась бы к бомбе при любом удобном случае.

Плюсы для Вашингтона при этом сценарии были бы значительны. Согласно исследованию профессора Массачусетского технологического института Барри Позена, проведённому в 2021 году, бюджетная экономия от прекращения миссии обычного сдерживания в Европе составила бы $ 70-80 миллиардов в год. А сегодня с учётом инфляции эта цифра была бы ещё выше.

Кроме того, созрели условия для восстановления европейского ВПК. Европа уже начала производство ключевых вооружений, такие как боевые танки. Вашингтону пора уже обратить внимание на эту динамику. Корректировка политики США сейчас помогла бы обеспечить Европе внутренние возможности, необходимые на будущее.

Более того, поскольку производство современной военной техники обходится дорого, поощрение европейских государств к покупке европейской техники вызвало бы политическое давление с целью увеличения расходов на оборону. Поощряя Европу развивать свою оборонно-промышленную базу, Вашингтон мог бы также стимулировать многонациональную координацию, чтобы повысить оперативную совместимость и эффективное военное планирование.

Наконец, США должны постепенно преобразовать НАТО в альянс, управляемый Европой, считает FA. Для начала стоит призвать европейцев создать механизм, позволяющий членам альянса вырабатывать общие позиции по вопросам обороны и безопасности без участи Вашингтона.

Президент США должен дать понять, что вопреки предыдущей практике, следующим главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами на этот раз будет европеец. Затем Соединённым Штатам следует сократить глубину своего участия в комитетах НАТО, предоставив союзникам право на принятие решений и достижение консенсуса.

Политика США не обязательно должна быть направлена на формальный выход из НАТО или продолжение членства в нём. Но она должна чётко указывать на то, что пребывание Вашингтона в качестве успокоительной «пустышки» для европейцев подходит к концу.

По сути, Вашингтон мог бы вернуть трансатлантические отношения к их истокам. Можно продолжать поддерживать баланс, не стремясь к доминированию на континенте. Это высвободит дополнительные ресурсы для самих американцев и окажет благотворное влияние на европейское стратегическое планирование.

В то время как политики в Европе задумались об амбициозных и дорогостоящих шагах, таких как вступление Украины в НАТО и, возможно, само вступление в войну на Украине, передача ответственности за безопасность Европы самим европейцам охладило бы их желание проводить безрассудную политику.

Сегодня долг США составляет $35 трлн, годовой дефицит бюджета — $1,5 трлн. Добавьте к этому политические разногласия внутри страны. Учитывая, что нет никаких признаков улучшения финансовой ситуации или ослабления внутреннего давления, властям необходимо пересмотреть внешние обязательства Соединённых Штатов.