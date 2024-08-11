 

Рупор кремлевской пропаганды: “Омаха-Бич”

11.08.2024, 11:20, Разное
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Последствия "потужной перемоги" на Кинбурнской косе.

Плюс видео с покойниками без блюра https://t.me/boris_rozhin/133056

Суммарные потери оставили до 15 убитых и 3 лодки.

Трансляция боевых действий на Украине (в том числе и бои в Курской области) как обычно продолжается в Телеграме https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь.

Источник: Colonel Cassad


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