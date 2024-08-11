 

Томас Бах: река Сена стала олимпийской метафорой разнообразия и терпимости

11.08.2024, 9:33, Разное
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Председатель Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил, что прошедшие Олимпийские игры стали «олицетворением концепции разнообразия, идей терпимости и взаимоуважения», а главной метафорой этих ценностей стала река Сена.

Бах заявил, что такого биоразнообразия, как в Сене, нет даже в водоёмах, расположенных вдоль Амазонки.

– Сейчас соревнования уже закончились, сейчас об этом можно говорить, и я скажу… Благодаря интенсивным исследованиям, которые проводили учёные со всего мира, открыты десятки новых видов бактерий, найдены микроорганизмы, считавшиеся гипотетическими или вымершими… Десятки диссертаций будут защищены по итогам этих исследований, – добавил он.

По словам главы МОК, не менее 4 спортсменов подхватили неизвестные науке болезни. Учёные, которые смогут установить возбудителей этих патологий и придумать схему лечения, по его словам, «навсегда впишут свои имена в мировую историю медицины».

– Река Сена – это главная метафора нашей Олимпиады. Она отразила ценности разнообразия, терпимости и принятия, стала моделью того общества, которое мы все строим, – сказал Бах. – Не всем спортсменам было легко, но все они под угрозой дисквалификации проявили эти необходимые качества и стоически прошли дистанцию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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