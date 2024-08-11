Звезда “Игры престолов” Кит Харингтон заявил, что не будет смотреть “Дом Дракона”

Кит Харингтон, который стал широко знаменит благодаря своей роли Джона Сноу в восьми сезонах легендарного сериала “Игра престолов”, поделился своим мнением о приквеле. Артист признался, что в целом ему понравился этот проект, однако он не будет смотреть “Дом Дракона”. Оказывается, артисту банально надоела долгоиграющая история. Он также заметил, что “провел там слишком много времени”.

Кит пожелал участникам всего наилучшего, отметил оригинальность сериала и признал, что команда проделала огромную работу.

Кроме того, Харингтон подчеркнул, что не собирается показывать многосерийную картину с собственным участием своим детям. По его мнению, они могут почувствовать себя неловко, увидев его в этом сериале.

Ранее сообщалось, что сериал “Дом Дракона” получит продление на четвертый сезон, а съемки нового этапа начнутся в начале 2025 года. В то же время продолжается работа над третьей частью фэнтезийной саги.

Напомним, несмотря на то, что актер активно снимается в кино и телесериалах, Кит Харитон считает себя, прежде всего, театральным актером. В настоящее время он успешно работает на сценах лондонских театров.

Кстати, артист начал сниматься в сериале “Игра престолов” через год после окончания вуза и отдал проекту 11 лет своей жизни. Все это время ему приходилось играть одну и ту же роль.