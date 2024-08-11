BFM TV – Олимпиада не спасёт Макрона от политического кризиса

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Правительства Макрона пытается заработать политические очки на Олимпийских играх, однако их эффект окажется кратковременным, приводит BFM TV мнение экспертов. Как только соревнования закончатся, а президент назначит нового премьер-министра, страна вернётся к институциональной нестабильности.



AP

Макрон и его министры радуются успеху Олимпийских игр в Париже, однако это только краткая передышка в политическом хаосе последних недель, пишет BFM TV. Политконсультант Эмили Запальски предупреждает, что через несколько дней правительству придётся вернуться к «институциональной нестабильности», которая возникла после досрочных выборов в парламент.

Правящая партия пользуется всеобщим ликованием, чтобы продемонстрировать свою силу и достижения. Продолжающий исполнять обязанности премьер-министра Габриэль Атталь с начала соревнований активно постит в соцсетях, благодаря мемам создавая репутацию «крутого парня». Эммануэль Макрон при каждом удобном случае появляется в кадре с героями домашней Олимпиады. По словам Запальски, он будто надеется, что удачные Игры подтвердят правильность его политических решений за последние месяцы.

Однако «олимпийское перемирие» скоро завершится: близится середина августа, когда Макрон обещал назначить нового премьер-министра. Как только это случится, передышка закончится, вернётся беспокойство избирателей и угроза вотума недоверия со стороны депутатов, считает Эмили Запальски. Она указывает, что заработанные политические очки не имеют большого значения для уходящего правительства: положительное влияние ОИ быстро сойдёт на нет, а новым министрам уже не получится им воспользоваться.