 

BFM TV – Олимпиада не спасёт Макрона от политического кризиса

11.08.2024, 1:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Правительства Макрона пытается заработать политические очки на Олимпийских играх, однако их эффект окажется кратковременным, приводит BFM TV мнение экспертов. Как только соревнования закончатся, а президент назначит нового премьер-министра, страна вернётся к институциональной нестабильности.


AP

Макрон и его министры радуются успеху Олимпийских игр в Париже, однако это только краткая передышка в политическом хаосе последних недель, пишет BFM TV. Политконсультант Эмили Запальски предупреждает, что через несколько дней правительству придётся вернуться к «институциональной нестабильности», которая возникла после досрочных выборов в парламент.

Правящая партия пользуется всеобщим ликованием, чтобы продемонстрировать свою силу и достижения. Продолжающий исполнять обязанности премьер-министра Габриэль Атталь с начала соревнований активно постит в соцсетях, благодаря мемам создавая репутацию «крутого парня». Эммануэль Макрон при каждом удобном случае появляется в кадре с героями домашней Олимпиады. По словам Запальски, он будто надеется, что удачные Игры подтвердят правильность его политических решений за последние месяцы.

Однако «олимпийское перемирие» скоро завершится: близится середина августа, когда Макрон обещал назначить нового премьер-министра. Как только это случится, передышка закончится, вернётся беспокойство избирателей и угроза вотума недоверия со стороны депутатов, считает Эмили Запальски. Она указывает, что заработанные политические очки не имеют большого значения для уходящего правительства: положительное влияние ОИ быстро сойдёт на нет, а новым министрам уже не получится им воспользоваться. 


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