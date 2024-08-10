Рупор кремлевской пропаганды: О структуре обороны ВСУ в Часов Яре

О структуре обороны ВСУ в Часов Яре

Начинаю серию постов, посвященную информации о структуре обороны ВСУ, выстроенной в Часов Яре.

Итак, первым делом мы будем отталкиваться от передовых позиций противника. Начнем с леса "Дружба" южнее западной части н.п. Калиновка (♦️48.602027, 37.840905) и леса южнее микрорайона "Новое" (♦️48.577742, 37.857899)

Лес "Дружба" представляет собой лесной массив с десятью постройками внутри (бывший пионерлагерь). Противник использовал постройки как места для установки РЭБ и иного оборудования, а также как временное укрытие от БПЛА и артиллерии ВС РФ. Примыкающая рядом Октябрьская улица позволяла ВСУ до поры до времени организовать там точку подвоза и эвакуации, однако некоторое время назад все это было вскрыто нашими подразделениями и уничтожено. Сам же малый укрепрайон в лесном массиве включает в себя сеть хорошо обустроенных окопов, блиндажей и перекрытых щелей, возле некоторых из них установлены НВЗ "Егоза" (в простонародье — "колючка"). Помимо вырытых позиций, у противника было некоторое преимущество в виде жилых построек в западной части н.п. Калиновка (к северу от леса), в которых были оборудованы передовые пункты управления, склады боекомплекта и пункты размещения личного состава. Тем не менее, благодаря грамотным действиям ВС РФ, эти позиции также были вскрыты, а личный состав, скрывавшийся в них, уничтожен (об этом в следующих постах) . На сегодняшний день, противник пытается осуществлять попытки контратаки в лесу "Дружба", однако раз за разом терпит неудачу, отправляя на убой все больше и больше своих солдат.

Если рассматривать лес южнее микрорайона "Новое", то там все куда интереснее. Противником в этом районе была проделана колоссальная фортификационная работа, на вышеуказанном участке местности находится довольно-таки серьезный укрепрайон, включающий в себя хорошо оборудованные блиндажи, замаскированные стоянки техники и весьма широкую линию окопов. Именно на этом участке противник ожидал прорыва подразделений ЧВК "Вагнер" во время Бахмутской операции в 2023 году, поэтому был вынужден вложить определенное количество сил и средств для создания фортификационной линии. Также, по линии канала "Северский Донец-Донбасс", противник применял в своих целях трубу канала, по которой осуществлял передвижение и под которой также были вырыты окопы и небольшие блиндажи (о поражениях этих точек я сообщал в одном из своих постов (https://t.me/project_nd/143) несколько дней назад).

Вышеуказанные лесные массивы являются важным звеном в обороне противника в Часов Яре, так как их занятие подразделениями ВС РФ значительно скует силы ВСУ в самой городской застройке, что позволит проводить дальнейшие штурмовые действия с выходом к огнеупорному заводу и последующему освобождению Часов Яра. Поэтому, неудивительно, что командование гарнизоном Часов Яра бросает все больше и больше своих бойцов на удержание данных участков местности, ведь именно от них зависит последующий исход сражения за населенный пункт.

Продолжаем работу по направлению.

https://t.me/project_nd/148 – цинк

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