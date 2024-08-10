Мнение: Россия безопаснее Франции, уличные грабежи в Европе и любовь европейцев к алкоголю

1. Россия — безопасная и благополучная по европейским меркам страна. Виктор Мараховский ссылается на сухую статистику преступлений

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…пишут (на материале обноса домов), что ситуация если и изменилась, то к худшему. «По данным, опубликованным Министерством внутренних дел Франции в январе 2024 года, в 2023 году было зарегистрировано в общей сложности 217 600 краж со взломом. Эти показатели растут в течение последних двух лет после ковидного спада в 2020 году». Нетрудно подсчитать, что это примерно 600 взломов в сутки («в основном Париж и Марсель»), плюс накидываем какой-то процент нерегистрируемого, и получаем вал вторжений, который никакой Москве не снился.



Я имею в виду — буквально не снился. Вот отечественный автор: «За последний месяц каждые сутки в столице регистрировали в среднем более десяти квартирных краж» (это без отдельного выделения краж со взломом). Известия, 2021: «По официальным данным МВД, в январе–марте 2021 года в России было зарегистрировано 501,6 тыс. преступлений (…) Квартирных краж — 1,4% от общего числа преступлений» (то есть 7000 случаев).



Посмотрим ещё раз: 7000 квартирных «краж вообще» в России (150 млн населения) против 217’000 краж со взломом во Франции (68 млн населения).

2. Историк-алкоголик пишет, что и в других странах Европы дела обстоят не лучше (ссылка):



…Аномально тёмное пятно – Барселона, где идёт настоящая охота на туристов.

А помните, нам давно рассказывали, что в Европе велосипеды не привязанные месяцами на улице стоят, потерянный кошелек может целый день на улице пролежать, а дома и машины просто никто не видит смысла запирать?

Кажется, что-то случилось.

3. Одна из причин благополучия России — ну, помимо 24 лет стабильности — резкое снижение потребление алкоголя в нашей стране. В Евросоюзе пьют больше, соответственно, чаще нарушают закон (ссылка):

Европа остается самым пьющим регионом мира с потреблением 9,2 литра чистого спирта на каждого человека старше 18 лет в год. Об этом со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пишет «РБК Вино».

Эксперты проанализировали 53 страны региона. При этом оказалось, что европейские мужчины выпивают почти в четыре раза больше, чем женщины, — 14,9 против 4 литров спирта в год. Всего в Европе 470 миллионов употребляющих алкоголь — к ним ВОЗ относит людей, кто хотя бы раз выпивал спиртные напитки в течение последнего года. Двое из трех взрослых выпивают регулярно, каждый десятый европеец страдает расстройством, связанным с употреблением алкоголя, а 5,9 процента населения страдают алкогольной зависимостью.

С 2010 года среднее потребление алкоголя в регионе снизилось на 10 процентов, однако произошло это только лишь за счет небольшого количества стран. В их число входят такие густонаселенные государства, как Россия, Турция…