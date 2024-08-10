 

CNN – у США трудности с заменой устаревающего арсенала баллистических ракет

10.08.2024, 20:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

США планируют заменить свой устаревающий арсенал баллистических ракет Minuteman III на более современные Sentinel, пишет CNN. Однако, как отмечается в статье, стоимость этой программы уже резко возросла, при том что первая ракета поступит на вооружение лишь через несколько лет.


AP

Соединённые Штаты располагают примерно 400 ракетами Minuteman III, размещёнными на нескольких военных базах, пишет CNN со ссылкой на ВВС США. Эти баллистические ракеты, представляющие собой один из трёх элементов ядерной триады, приходится всегда держать наготове, надеясь на то, что они никогда не будут использованы.

Между тем ВВС США уже выразили намерение заменить это «устаревающий арсенал» на ракеты Sentinel, которые называют «наиболее экономически эффективным вариантом».

Тем не менее в июле этого года в военно-воздушных силах признали, что данная программа обойдётся как минимум в $140,9 млрд, а это означает превышение изначального бюджета уже на 81%. И такая ситуация сложилась ещё за несколько лет до того, как на вооружение поступит ​​хотя бы одна ракета.

Резкий рост стоимости программы привёл к нарушению закона Нанна-Маккерди, согласно которому оружейную программу при её резком подорожании следует прекратить, если, конечно, Пентагон не решит, что она критически важна для национальной безопасности и что у оборонного ведомства нет иного выхода.

«Мы полностью осознаем затраты, но мы также осознаем риски, связанные с тем, что мы не модернизируем наши ядерные силы и не разбираемся с реальными угрозами, с которыми сталкиваемся», — заявил заместитель министра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант, сообщая о продолжении программы.

При этом сторонники программы Sentinel ссылаются на то, что РФ и Китай спешно модернизируют свои стратегические вооружения.


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