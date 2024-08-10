 

Демоверсия ремейка Fallout вышла на Nexus Mods

10.08.2024, 20:00, Разное
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На Nexus Mods представлена демоверсия Fallout Vault 13, неофициального ремейка первой части классической серии игр о постапокалипсисе. Демоверсия предназначена для сбора отзывов сообщества, которые помогут доработать финальную версию.

Демоверсия включает в себя начало основной сюжетной линии, а также одну из пяти основных игровых локаций. Игроки могут исследовать такие места, как Шэйди Сэндс, лагерь Ханов, несколько убежищ и территории между ними.

В настоящее время демоверсия не имеет озвучки, но разработчики планируют добавить ее в финальную версию. Также были обнаружены некоторые ошибки при создании персонажа и использовании навыков.

Точная дата выхода Fallout Vault 13 пока неизвестна. Разработчики обещают переосмысление оригинальной RPG, выпущенной в 1997 году. Ремейк основан на модификации для Fallout 4, поэтому для его работы требуется установленная версия Fallout 4 с дополнениями. Размер демоверсии составляет 5,2 ГБ.


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