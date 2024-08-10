Мнение «аналитика»: О главном по событиям в Курской области… КТО за всё ответит?

Ну, вот…

А вы говорили — «дрогнет», «побоится», «даст слабину», продолжит вот это: чик-трак, я в бункере.

Опять ошиблись на его счёт.

Хотя резоны «молчать и терпеть» — были. Тот самый негласный договор, по которому спецоперация идёт своим ходом, а население живёт своей жизнью, не особо затягивая пояса. Даже, пожалуй, напротив — хорошо живёт, как никогда прежде.

Вторжение ВСУ в Курскую область было призвано поломать эту схему, уже третий год поддерживающую #стабильность. Но…

Президент России Владимир #Путин снова всех переиграл. Абсолютно всех.

В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим КТО. При этом в НАК заявили о «беспрецедентной попытке» Киева дестабилизировать ситуацию, ввиду чего приняты дополнительные меры по «обеспечению безопасности граждан, поддержанию правопорядка и усилению антитеррористической защищённости объектов». Между прочим, по площади, и по количеству охваченного населения (в общей сложности это почти 4 млн человек) введенный сегодня режим КТО — самый масштабный за всю историю России. Не дрогнула рука, вопреки прогнозам.

А их было на удивление много. Как и злорадных насмешек от соотечественников — в основном, конечно, от поуехавших. Что ж, как внезапно верно выразился иноагент и оппозиционер Лев Шлосберг, «даже в такие тяжелейшие времена, когда народ не понимает и не принимает тебя, травит тебя и желает тебе смерти, ты — не должен желать ему в ответ смерти, горя, несчастий, будучи хоть заграницей, хоть в тюрьме, хоть под угрозой тюрьмы. Если, конечно, ты считаешь этот народ своим и страну – своей… И я очень хочу, чтобы ничто, открывшееся нам в это страшное время, не было забыто. В том числе чтобы никогда не было забыто настоящее, не приукрашенное ложью лицо “людей”, желающих смерти своему народу, чтобы подлинное лицо их не было забыто обществом до конца их жизни».

Золотые слова. И кто из настоящих, искренних, честных россиян под ними не подпишется?

Теперь, видимо, злорадники и зрадники прикусят языки. Не то, чтобы я выступал тут за цензуру, противником которой остаюсь даже в таких обстоятельствах — скорее, за самоцензуру, когда до человека наконец-то доходит, что и как уместно говорит, а что — совсем нет. Ну и свободу публиковать видосы с мест событий режим КТО попутно ограничит. Украинской пропаганде придётся подключать Голливуд для новых «победных» роликов. Тоже неплохо.

Однако… КТО из-за вторжения вооружённых сил соседней страны объявили в России, кажется, впервые.

А следующий шаг — уже не специальная операция, а самая настоящая война с «нацистами»?

Вы ведь этого хотели?

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