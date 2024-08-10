 

Центральное телеграфное агентство США планирует запустить радиостанцию «Голос YouTube»

10.08.2024, 19:33, Разное
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США совместно с Финляндией и Эстонией планируют запуск УКВ-радиостанции «Голос YouTube». Как утверждает New York Post, инициатива исходит из аппарата ЦТА (Центрального телеграфного агентства) США, действующего при ЦРУ с 1952 года.

Вещание новой станции будет направлено на западные регионы России. Для неё планируют расконсервировать оборудование «Голоса Америки», отправленное «на пенсию» в 1992 году.

«В течение первых нескольких месяцев вещание будет вестись по 3-4 часа в день. Эфир включит в себя информационные, аналитические и политические программы. В дальнейшем планируется разнообразить его музыкой и развлекательными передачами. Вещание запустят в УКВ-диапазоне, обладающем большой дальностью действия – он позволит покрыть практически всю европейскую часть России», – говорится в публикации.

В качестве ведущих новых станций предлагается привлечь лиц, находящихся в эмиграции и имеющих опыт работы на радио. Российские ритейлеры, как утверждають в New York Post, заявляют об ажиотажном спросе на УКВ-радиоприёмники, а некоторые автосервисы в РФ «вопреки угрозам КГБ начали предлагать услуги по установке классических магнитол с широким диапазоном вместо современных цифровых систем».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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