Мнение: Список русских фильмов-миллиардеров, приток туристов в Россию и любовь россиян к шопингу

1. На Руксперте вышла статья со списком русских фильмов-миллиардеров. По состоянию на 2024 год в России снято 27 фильмов-миллиардеров с совокупными сборами в 56 млрд рублей, 200 млн проданных билетов (ссылка).



Можно спорить о художественных достоинствах нашего кино, но публику наш кинематограф привлекает, и публика охотно несёт киноделам свои деньги. Индустрия блокбастеров в России крепко стоит на ногах — как, собственно, и должно было изначально быть, если бы не революция 1917 года, поставившая нашу могучую культуру в бедное и сложное, зачастую отягощённое отрицательным отбором положение.

2. Российская туристическая отрасль также находится на подъёме. На фоне западных санкций в стране вырос внутренний туризм, но не только. Въездной туризм также демонстрирует отличные показатели (ссылка):

Иностранцы массово устремились в Россию, число посетивших страну зарубежных туристов по итогам первого полугодия 2024 года выросло на 42,4 процента в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так, с января по июнь текущего года услугами отелей воспользовались 1,8 миллиона иностранцев.

Задел для роста огромен. В одном только Китае живёт 1,4 млрд человек. Если хотя бы каждый десятый китаец решит посмотреть на Россию — на европейские улицы Петербурга или на спящую мумию Ильича — это уже сгенерирует растянутый во времени поток в 140 млн гостей. А ведь есть ещё Индия, есть Латинская Америка, есть Ближний Восток…

3. Опросы подтверждают очевидное: не имея душевной взрослости ходить в церковь, обыватели ходят вместо этого в торговые центры. Добрая половина россиян занимается шопингом в качестве «психотерапии» (ссылка):



Почти каждый второй россиянин (49 процентов) справляется со стрессом с помощью шопинга. Об этом со ссылкой на результаты опроса сети Fix Price и исследовательской компании «Ромир» пишет РБК.

Чаще всего за покупками для снятия напряжения отправляются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. При этом эффективнее всего со стрессом помогает бороться приобретение новой одежды и обуви (51 процент), а также косметики и снеков (по 33 процента), рассказали респонденты. Наиболее склонны прибегать к шопингу как способу борьбы с тревогой жители Северо-Западного (63 процента), Южного (61 процент) и Приволжского (56 процентов) федеральных округов.

При этом для многих опрошенных процесс оказывается важнее самой покупки. Так, интерес к ценам и поиску товаров выражают 29 процента россиян, а радость от факта приобретения вещи испытывает 31 процент. Рассказали о счастье и эйфории после шопинга только 11 процентов респондентов.

Это, кстати, к вопросу «не убьёт ли интернет-торговля офлайновые магазины». Пока что нет, не убьёт. До разработки полноценной FDVR (виртуальной реальности полного погружения) беспокоиться не о чем. Потому что в торговые центры вообще ходят не за покупками — все эти яркие и красивые галереи торговых рядов играют в жизни россиян совершенно иную роль.