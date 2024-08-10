Кардиолог объяснила, чем опасна аритмия

Кардиолог Платонова предостерегает: некоторые виды сердечных аритмий чреваты инсультами и даже летальным исходом. Специалист подчеркивает, что аритмия – это нарушение сердечного ритма и проводимости.

Медицине знакомы различные виды аномального ритма, причиной которых могут быть как внутрисердечные нарушения, так и стресс, заболевания щитовидной железы или интоксикация организма. Расстройства сердечно-сосудистой системы, такие как гипертония, ИБС и воспалительные болезни сердца, также могут спровоцировать аритмию. Кроме того, существует наследственная предрасположенность к этому состоянию.

Платонова выделяет особенно опасные виды аритмии, последствия которых могут быть угрожающими для жизни. “К примеру, желудочковые нарушения ритма способны привести к потере сознания, а иногда и к остановке сердца. При наджелудочковой аритмии (фибрилляции и трепетании предсердий) в полостях сердца образуются тромбы, которые, попадая в кровоток, могут перекрыть приток крови к головному мозгу, кишечнику и почкам”, – цитирует кардиолога портал “Доктор Питер”.

Симптомы аритмии разнообразны: учащенное ритмичное или неритмичное сердцебиение, ощущение “дрожи”, “замирания” или “кувыркания” в груди, слабость, головокружение, нехватка воздуха, обмороки. При появлении этих признаков необходимо пройти обследование.

“Особую опасность представляет снижение давления на фоне аритмии. При таком сочетании симптомов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью”, – предупреждает врач.