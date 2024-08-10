Описаны ожидаемые обновления в iPhone 16 и iPhone 16 Pro
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Согласно новостям от MacRumors, ожидаются значительные изменения в смартфонах линейки iPhone 16.
iPhone 16 Pro и Pro Max получат увеличенные экраны: 6,27 и 6,86 дюйма соответственно, по сравнению с 6,1 и 6,7 дюйма в iPhone 15. Базовые модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus, вероятно, будут иметь вертикальный блок камер для записи пространственного видео в Apple Vision Pro.
Кроме того, ожидаются аккумуляторы большего объема и специальная кнопка для камеры. iPhone 16 Pro, как прогнозируют, получит 48-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру, модернизированную основную камеру на 48 Мп и телеобъектив с 5-кратным оптическим увеличением. iPhone 16 Pro Max дополнительно оснастят телеобъективом с эквивалентным фокусным расстоянием более 300 мм.
Обе модели, iPhone 16 и iPhone 16 Pro, укомплектуют фирменными чипами Apple A18 и A18 Pro, изготовленными по 3-нм технологическому процессу с поддержкой Apple Intelligence.
Другие улучшения включают:
- Wi-Fi 7 в iPhone 16 Pro
- Модем Qualcomm Snapdragon X75 во флагманских моделях (X70 в базовых версиях)
- Яркие и энергоэффективные OLED-дисплеи
- Быстрая проводная зарядка на 40 Вт и беспроводная MagSafe на 20 Вт
- Новые микрофоны, улучшенная система охлаждения
- Увеличенный объем памяти до 2 ТБ у iPhone 16 Pro и 8 ГБ ОЗУ у iPhone 16
- Улучшенный NPU для ИИ
- Боковые рамки с уменьшенной шириной
- Антибликовые линзы в камерах
- Новые цветовые решения для корпусов
Смотреть комментарии → Комментариев нет