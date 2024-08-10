 

Описаны ожидаемые обновления в iPhone 16 и iPhone 16 Pro

10.08.2024, 18:20, Разное
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Согласно новостям от MacRumors, ожидаются значительные изменения в смартфонах линейки iPhone 16.

iPhone 16 Pro и Pro Max получат увеличенные экраны: 6,27 и 6,86 дюйма соответственно, по сравнению с 6,1 и 6,7 дюйма в iPhone 15. Базовые модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus, вероятно, будут иметь вертикальный блок камер для записи пространственного видео в Apple Vision Pro.

Кроме того, ожидаются аккумуляторы большего объема и специальная кнопка для камеры. iPhone 16 Pro, как прогнозируют, получит 48-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру, модернизированную основную камеру на 48 Мп и телеобъектив с 5-кратным оптическим увеличением. iPhone 16 Pro Max дополнительно оснастят телеобъективом с эквивалентным фокусным расстоянием более 300 мм.

Обе модели, iPhone 16 и iPhone 16 Pro, укомплектуют фирменными чипами Apple A18 и A18 Pro, изготовленными по 3-нм технологическому процессу с поддержкой Apple Intelligence.

Другие улучшения включают:

  • Wi-Fi 7 в iPhone 16 Pro

  • Модем Qualcomm Snapdragon X75 во флагманских моделях (X70 в базовых версиях)

  • Яркие и энергоэффективные OLED-дисплеи

  • Быстрая проводная зарядка на 40 Вт и беспроводная MagSafe на 20 Вт

  • Новые микрофоны, улучшенная система охлаждения

  • Увеличенный объем памяти до 2 ТБ у iPhone 16 Pro и 8 ГБ ОЗУ у iPhone 16

  • Улучшенный NPU для ИИ

  • Боковые рамки с уменьшенной шириной

  • Антибликовые линзы в камерах

  • Новые цветовые решения для корпусов

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