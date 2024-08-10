Tech Guide назвали 5 самых выгодных Smart-TV для российского рынка

Эксперты портала “Tech Guide” выделили пять наиболее привлекательных смарт-телевизоров на российском рынке.

Xiaomi TV A 43 FHD 2025. Его LED-экран диагональю 43 дюйма с разрешением Full HD дополняет акустическая система Dolby Audio на 16 Вт. Операционная система Google TV позволяет транслировать контент с других устройств и использовать голосовой помощник “Google Ассистент”. Цена от 21 тыс. рублей.

TCL 50P637. Благодаря оптимальному соотношению цены и качества модель признана лучшим 4K-телевизором. Ее 50-дюймовая LED-панель с тонкими рамками поддерживает разрешение 4K и HDR10. Наличие стереодинамиков Dolby Audio мощностью 20 Вт усиливает погружение в контент. Цена от 25 тыс. рублей.

Hisense 55E7KQ Pro. QLED-экран диагональю 55 дюймов с частотой обновления 120 Гц и поддержкой стандартов HDR10+ и Dolby Vision IQ поражает четкостью изображения. Акустическая система включает динамики на 20 Вт и сабвуфер на 20 Вт. Управление осуществляется через фирменную операционную систему VIDAA, поддерживающую видеосервисы, приложения, браузер и голосовой помощник VIDAA Voice. Цена от 58,1 тыс. рублей. Модель также привлекает геймеров наличием таких функций, как VRR и AMD FreeSync Premium.

Tuvio 4K Ultra HD QLED Frameless 65 отличается 65-дюймовым QLED-экраном без рамок. Разрешение 4K, акустическая система Dolby Atmos и операционная система Google TV обеспечивают высокий уровень погружения в контент. Цена от 62,3 тыс. рублей.

TCL 55C845. Этот флагманский телевизор обладает 55-дюймовым OLED-экраном с разрешением 4K и поддержкой HDR10+ и Dolby Vision IQ. Акустическая система Onkyo мощностью 50 Вт с поддержкой Dolby Atmos создает более реалистичный и захватывающий звук. Операционная система Google TV расширяет возможности использования телевизора. Цена от 92,2 тыс. рублей.