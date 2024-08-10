 

Айтишников обяжут оплачивать коммунальные услуги и алименты за соседей-неплательщиков

10.08.2024, 17:33, Разное
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Комитет Госдумы по делам семьи и материнства нашёл решение
проблемы неуплаты коммунальных услуг и алиментов: эти деньги взыщут с IT-специалистов, живущих рядом
с неплательщиками. По мнению депутатов, у них достаточно денег для поддержки
нуждающихся семей.

Служба судебных приставов получит право взыскания алиментов
с соседей, прописанных в том же районе, если они работают в сфере высоких технологий
и получают от 50 тысяч рублей в месяц. При этом будут учитывать только адрес
регистрации, а не фактического проживания, поэтому прописанные в регионах
московские специалисты смогут поделиться своей зарплатой с односельчанами.

Согласно законопроекту, на
оплату чужих долгов у айтишников уйдёт не более 60% от зарплаты айтишника
до налогов. В Госдуме уверены: у отечественных программистов достаточно денег
для выполнения всех социальных обязательств государства перед обществом.

«Бюджет у нас не резиновый, мы не можем платить матерям-одиночкам
алименты вместо их непутёвых отцов. Пока найдут такого папашу, пока суд состоится, пока приставы взыщут… Детям надо есть и одеваться уже сейчас, а не через десять лет или вообще никогда. Компании, оказывающие коммунальные услуги, тоже ждать не могут. А вот айтишники вполне могут в таких ситуациях помогать, чисто по-соседски. И мы обяжем их это делать, потому что у нас на Руси всегда приходили на помощь нуждающимся, всегда были меценаты, благотворители, доброхоты. Программист свою раздутую стотысячную зарплату
всё равно не потратит. Так зачем она ему?» – задаётся вопросом депутат Святослав
Гуревич.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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