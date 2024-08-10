Рупор кремлевской пропаганды: О боях в Курской области

Командир спецназа "Ахмат" Аид о боях в Курской области. Его группа сейчас ведет бои в Судже и вокруг города вместе с другими частями спецназа и ВС РФ. Вчера им удалось уничтожить в районе Суджи несколько единиц техники противника.

Очередной тяжёлый день боёв на Курском направлении.

Операция быстро не завершится, нужно много работать.

Приходится без отдыха пахать.

Противник несёт очень серьезные потери в технике, а использование ДРГ в лесопосадках, становится все более редким, в связи с активностью дроноводов.

Ночью движение пехоты сведено к минимуму.

Поэтому, ажиотаж первых дней у противника спал и он пытается просто окопаться, на оставляя попытки прорыва на отдельных участках.

Скажу прямо: противник слизал тактику ЧВК Вагнер при начале проникновения в Курск. Как это выглядит?

После прощупывания слабой части позиции оппонента, происходит молниеносный прорыв на узком участке, куда в максимально короткие сроки, доставляется техника, живая сила, прикрытие артой.

Дальше идёт раскрытие "цветка" – наступление в разные стороны, с таким же прощупыванием.

После обнаружения слабой части – вновь прорыв.

Место первого рубежа занимает второй.

Место второго – третий рубеж.

И вновь быстрая доставка техники, людей, артиллерии.

И вновь "цветок".

Увы, в эту игру можно играть вдвоем. Тем более, когда знаешь эти правила.

Адаптация произошла довольно быстро.

Аид

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