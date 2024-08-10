 

Рупор кремлевской пропаганды: О боях в Курской области

10.08.2024, 17:05, Разное
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Командир спецназа "Ахмат" Аид о боях в Курской области. Его группа сейчас ведет бои в Судже и вокруг города вместе с другими частями спецназа и ВС РФ. Вчера им удалось уничтожить в районе Суджи несколько единиц техники противника.

Очередной тяжёлый день боёв на Курском направлении.
Операция быстро не завершится, нужно много работать.
Приходится без отдыха пахать.
Противник несёт очень серьезные потери в технике, а использование ДРГ в лесопосадках, становится все более редким, в связи с активностью дроноводов.
Ночью движение пехоты сведено к минимуму.
Поэтому, ажиотаж первых дней у противника спал и он пытается просто окопаться, на оставляя попытки прорыва на отдельных участках.

Скажу прямо: противник слизал тактику ЧВК Вагнер при начале проникновения в Курск. Как это выглядит?
После прощупывания слабой части позиции оппонента, происходит молниеносный прорыв на узком участке, куда в максимально короткие сроки, доставляется техника, живая сила, прикрытие артой.
Дальше идёт раскрытие "цветка" – наступление в разные стороны, с таким же прощупыванием.
После обнаружения слабой части – вновь прорыв.
Место первого рубежа занимает второй.
Место второго – третий рубеж.
И вновь быстрая доставка техники, людей, артиллерии.
И вновь "цветок".
Увы, в эту игру можно играть вдвоем. Тем более, когда знаешь эти правила.
Адаптация произошла довольно быстро.

Аид

https://t.me/iamsniper/6214 – цинк

Трансляция боевых действий на Украине (в том числе и бои в Курской области) как обычно продолжается в Телеграме https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь.

Источник: Colonel Cassad


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