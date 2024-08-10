Владельцам iPhone грозит блокировка при длительных поездках в Турцию

Граждане России, отправляющиеся в Турцию на длительный срок, должны учитывать возможность блокировки мобильной связи на своих iPhone.

Ранее стало известно о случае, когда пользователь iPhone столкнулся с отключением связи после длительного пребывания в Турции. Устройство отказывалось принимать SIM-карты и удалять eSIM, хотя доступ к интернету по Wi-Fi сохранялся.

Проблема связана с турецким законодательством, которое борется с серым импортом гаджетов. Иностранные туристы, проживающие в стране более 180 дней, обязаны регистрировать свои смартфоны, приобретенные за рубежом. При невыполнении этого требования связь блокируется по IMEI, даже если владелец покинул Турцию.

Последние модели iPhone оснащены программируемым идентификатором eID, который позволяет операторам блокировать незарегистрированные устройства. Неоплата пошлины приводит к внесению модуля связи в черный список, что исключает возможность использования как физических SIM-карт, так и eSIM.

Регистрация телефона возможна только для лиц, имеющих вид на жительство в Турции, и обходится более чем в 80 тысяч рублей. В качестве альтернативного решения можно заменить неработающий чип связи, что требует разборки устройства и может стоить около 20 тысяч рублей.