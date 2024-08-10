Врачи предупредили о кишечной палочке и стафилококках на купюрах

Бумажные купюры могут таить в себе угрозу для здоровья, особенно для людей с ослабленным иммунитетом или открытыми ранами. На их поверхности обитают опасные микроорганизмы, такие как стафилококки, стрептококки и кишечная палочка. Эти бактерии могут стать причиной инфекций кожи, дыхательных путей и пищеварительной системы.

Кроме того, купюры могут служить рассадником грибков, вызывающих аллергические реакции. Людям, часто контактирующим с бумажными деньгами, следует учитывать риск заражения чесоточным клещом.

Хотя вирусы непосредственно не живут на деньгах, они могут оставаться на их поверхности после контакта с больным человеком.

Для здоровых людей бумажные деньги не столь опасны, однако лицам с ослабленным иммунитетом или открытыми ранами следует по возможности избегать их прикосновения.