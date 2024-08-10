 

YouTube ненадолго вернулся на десктопы россиян

10.08.2024, 16:40, Разное
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Браузерная версия YouTube снова стала доступна некоторым пользователям в РФ через Google Chrome, Opera и Safari. Однако большинство пользователей по-прежнему лишены этой возможности, и видеохостинг остается недоступным в Mozilla Firefox.

По данным “Сбой.рф”, число жалоб на сбои в работе YouTube значительно сократилось, достигнув отметки в 2000 вместо прежних 30000. Напомним, что 8 августа YouTube полностью перестал функционировать для части россиян.

25 июля стало известно о принятом российскими властями решении замедлить работу видеохостинга. В связи с этим количество установок приложения “VK видео” возросло до 250000 в сутки.

Остается неясным, будет ли YouTube и дальше доступен для российских пользователей, поскольку жалобы на его работу продолжают поступать.


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