YouTube ненадолго вернулся на десктопы россиян

Браузерная версия YouTube снова стала доступна некоторым пользователям в РФ через Google Chrome, Opera и Safari. Однако большинство пользователей по-прежнему лишены этой возможности, и видеохостинг остается недоступным в Mozilla Firefox.

По данным “Сбой.рф”, число жалоб на сбои в работе YouTube значительно сократилось, достигнув отметки в 2000 вместо прежних 30000. Напомним, что 8 августа YouTube полностью перестал функционировать для части россиян.

25 июля стало известно о принятом российскими властями решении замедлить работу видеохостинга. В связи с этим количество установок приложения “VK видео” возросло до 250000 в сутки.

Остается неясным, будет ли YouTube и дальше доступен для российских пользователей, поскольку жалобы на его работу продолжают поступать.