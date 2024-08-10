Представлены характеристики Samsung Galaxy S24 FE

Портал Android Headlines обнародовал официальные изображения и параметры готовящегося к выходу смартфона Samsung Galaxy S24 FE. Информация свидетельствует о пяти цветовых вариантах устройства. Внешний облик новинки схож с дизайном базой модели Galaxy S24.

Подробно обозначены и характеристики. Аппарат будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем, обеспечивающим яркость до 1900 нит. За производительность отвечает процессор Samsung Exynos 2400e.

Основная камера получила основной сенсор на 50 Мп, дополненный модулями по 12 Мп и 8 Мп. Предположительно, это ультраширокоугольный объектив и телеобъектив. Камера для селфи оборудована матрицей на 10 Мп.

К дополнительным особенностям смартфона относятся аккумулятор с повышенной емкостью, металлическая рамка и защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus+. Операционной системой выступает Android с оболочкой One UI 6.1.1, включающей ИИ Galaxy AI.

Презентация Galaxy S24 FE запланирована на октябрь 2024 года. Стоимость пока остается неизвестной. Ожидается, что она будет варьироваться от $599.