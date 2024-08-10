 

Есть ли будущее у Лепса и его юной пассии? Психолог раскрыл правду

10.08.2024, 13:40, Разное
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Григорий Лепс не устает демонстрировать свое счастье с 18-летней избранницей, и, по слухам, ради нее даже осмелился сменить имидж. Но разница в возрасте между влюбленными беспокоит не только маму Авроры Кибы, которую певец назвал своей невестой, но и его поклонников.

Есть ли на самом деле будущее у Лепса и его юной пассии? Психолог Станислав Самбурский раскрыл всю правду. Так, эксперт считает, что выбор столь юной подруги – это обычное желание вновь почувствовать себя молодым, сообщает СМИ.

Девушка же выбрала мужчину гораздо старше себя (разница между Лепсом и Кибой составляет 43 года), потому что якобы видит в нем отца. Как предполагает специалист, Аврора, скорее всего, выросла в любви и изобилии, ни в чем не знала отказа. Отец мог буквально “душить” ее своей любовью, поэтому она не приемлет теперь отношения с ровесниками.

Мама бывшей школьницы может быть против, потому что опасается манипуляций со стороны старшего партнера дочери, то есть того, что он будет воспитывать ее “под себя”. Самбурский рекомендует матери ближе общаться с ребенком и объяснить все возможные риски, которые могут возникнуть в таких отношениях. В то же время, специалист не отрицает, что влюбленные могут быть вполне счастливы и станут успешно дополнять друг друга.

Напомним, Григорий Лепс в начале лета представил Аврору Кибу как свою невесту. Он балует девушку дорогими подарками, в том числе преподнес ей роскошное кольцо от бренда Graff.


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