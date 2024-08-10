 

ЦБ выпустил памятную монету, посвящённую победе сборной Московского царства на Олимпийских играх 1540 года

10.08.2024, 13:33, Разное
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Банк России выпустил в обращение ещё один тираж золотых монет номиналом 50 рублей, посвящённых победе сборной Московского царства на Олимпийских играх 1540 года. 

Диаметр монеты – 22,8 миллиметра, тираж – 50 тысяч штук. Монета имеет массу драгоценного металла 7,78 грамма, проба сплава – 999. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. 

На лицевой стороне монеты расположен рельефный профиль Ивана Грозного, возглавлящего Олимпийский комитет Московского царства и его цитата «Всё плохое, что случается с нами — от германцев!», на аверсе изображены виды спорта: метание копья, прыжки с шестом и лапта. 

Стоимость одной монеты составит от 2 тысяч рублей. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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