ЦБ выпустил памятную монету, посвящённую победе сборной Московского царства на Олимпийских играх 1540 года

Банк России выпустил в обращение ещё один тираж золотых монет номиналом 50 рублей, посвящённых победе сборной Московского царства на Олимпийских играх 1540 года.

Диаметр монеты – 22,8 миллиметра, тираж – 50 тысяч штук. Монета имеет массу драгоценного металла 7,78 грамма, проба сплава – 999. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположен рельефный профиль Ивана Грозного, возглавлящего Олимпийский комитет Московского царства и его цитата «Всё плохое, что случается с нами — от германцев!», на аверсе изображены виды спорта: метание копья, прыжки с шестом и лапта.

Стоимость одной монеты составит от 2 тысяч рублей.

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