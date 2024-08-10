 

МВД развеяло информацию о поддельном сайте Минобороны РФ

10.08.2024, 13:25, Разное
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Ранее сообщалось о создании украинскими спецслужбами фишингового сайта Министерства обороны Российской Федерации. Однако, по сведениям МВД РФ, эта информация оказалась ложной. На самом деле, произошло изменение адреса личного кабинета военнослужащего на портале Минобороны РФ.

В конце июля Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов заявил о подготовке проектов по ужесточению ответственности за преступления в области информационных технологий. К таким преступлениям относятся фишинг, социальная инженерия, кибервымогательство и DDoS-атаки.

Специалисты рекомендуют россиянам проявлять осторожность и защищать свои мобильные устройства от утечки данных и слежки.


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