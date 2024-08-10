 

Xiaomi и Google объединяются для интеграции ИИ в глобальные смартфоны

10.08.2024, 13:25, Разное
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По заявлению South China Morning Post, Xiaomi и Google успешно заключили сотрудничество по внедрению искусственного интеллекта Gemini в будущие флагманы Xiaomi для глобального рынка.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь официально объявил о партнерстве на своей странице в социальной сети. Ожидается, что первыми моделями с ИИ Google станут Xiaomi 15, презентация которых запланирована на осень 2024 года.

ИИ Google Gemini будет интегрирован в международные версии флагманских смартфонов Xiaomi, однако для устройств, предназначенных для китайского рынка, планируется использование собственного языкового ассистента под названием MiLM.

Интеграция ИИ, как ожидается, повысит продажи смартфонов Xiaomi. По данным IDC, во втором квартале 2024 года Xiaomi стала третьим по величине производителем смартфонов с долей рынка 14,8%.

Прогнозируется, что поставки смартфонов с ИИ в 2024 году вырастут на впечатляющие 363,6%, достигнув 234,2 млн единиц.

В январе Samsung выпустила флагманы Galaxy S24 с ИИ Galaxy AI на базе Google Gemini для международного рынка и Ernie LLM от Baidu для Китая. Apple также планирует внедрить ИИ Apple Intelligence, основанный на ChatGPT, в свои устройства для глобального рынка. Для китайских моделей iPhone пока не объявлено о конкретном ИИ-решении.


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