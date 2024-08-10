Диетолог Соломатина назвала “прямой путь” к ухудшению фигуры
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Рацион с низким содержанием питательных веществ – прямой путь к ухудшению фигуры, особенно в области живота. В этом убеждена диетолог Елена Соломатина.
Главными источниками жировых отложений в этой части тела служат продукты с высоким гликемическим индексом, богатые сахаром. Сладости активизируют рост вредной микрофлоры, вызывая тягу к нездоровой пище, что ведет к метаболическому синдрому.
Присутствуют в “опасном” списке и другие виновники:
- Алкоголь: возбуждает аппетит и снижает чувствительность организма к инсулину;
- Крахмал в хлебе, картофеле, макаронах и рисе: в горячем виде резко повышает уровень глюкозы;
- Фруктоза: создает ложное ощущение сытости;
- Сахарозаменители: нарушают микробаланс кишечника.
Для борьбы с лишним весом Соломатина рекомендует включать в меню больше овощей, богатых клетчаткой, дополнять каждый прием пищи зеленью и ограничить потребление фруктов и жиров. Также стоит отказаться от вредной привычки выпивать кофе с сахаром натощак, так как это способствует накоплению жира.
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