“ЛК”: Мошенники в соцсетях создают фейковые переписки от руководителей

В РФ обнаружен новый вид мошенничества, направленный на сотрудников компаний. Злоумышленники создают групповые чаты в мессенджерах с поддельными профилями, маскирующимися под руководителей. Они сообщают о предстоящих проверках и звонках от правоохранительных органов, используя эту информацию для выманивания личных данных или принуждения к оформлению кредитов.

Сергей Голованов, эксперт “Лаборатории Касперского”, предостерегает, что подобные схемы могут привести к серьезным последствиям. Чтобы избежать жертв, он рекомендует проявлять бдительность и тщательно проверять поступающую информацию, даже если она исходит от знакомых. Необходимо сначала связаться с мнимым “руководителем”, отправив сообщение или позвонив на его рабочий номер, чтобы лично удостовериться в его личности.

Специалисты также предупреждают о росте нелицензированных приложений в интернете, обещающих улучшить работу сервиса YouTube. Большинство из них созданы мошенниками для обмана доверчивых пользователей с низким уровнем компьютерной грамотности.

В целях безопасности важно всегда проявлять осторожность при общении с незнакомыми людьми в интернете, а также критически оценивать предложения о бесплатном улучшении сервисов и инвестиционной деятельности, особенно если они поступают от сомнительных источников.