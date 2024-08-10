 

Терапевт Алексеева объяснила, для кого опасны магнитные бури

10.08.2024, 11:45, Разное
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Земля вновь подверглась магнитным бурям, которые могут негативно повлиять на самочувствие. В этот период людям рекомендуется поберечься и прислушаться к советам специалистов.

Терапевт Лариса Алексеева подчеркивает, что магнитные колебания особо опасны для пожилых людей. Им следует воздержаться от выхода на улицу, за исключением крайних случаев. Садоводы должны отложить работу на участке.

В дни магнитной активности крайне нежелательны физические нагрузки и наклоны тела. “Оставайтесь дома, пейте чай со смородиной или мятой, избегайте наклонов и отдыхайте больше, чем обычно”, – советует терапевт.

Автовладельцам по возможности следует воздерживаться от вождения. Из-за магнитных бурь возможны головные боли и спазмы, которые снижают внимание и концентрацию.


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