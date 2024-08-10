«Звонит и точка»: новый мобильный оператор появился в Российской империи

Инновационная мануфактура «Сколково» пригласила к себе в гости самого Государя по чрезвычайно важному поводу – спустя десятилетия невзгод программа по иностранозамещению всё-таки заработала. Ещё несколько десятков лет назад Император поручил создать мобильного оператора, полностью работающего на отечественном оборудовании. И вот сия славная дата наступила.

Глава «Сколкова», граф Чубайсов лично представил Государю новый мобильный аппарат ТА-57М. В отличие от большинства иностранных аналогов, отечественный телефон имеет привычную русскому уху трубку. Ещё одно преимущество устройства – удобный чемоданчик, полностью защищающий его от царапин. Но главное – только ТА-57М поддерживает карты первого российского мобильного оператора «Звонит и точка».

«Уважаемый государь! Хочу обратить ваше внимание, что в сегодняшнее непростое время, когда супостаты аки коршуны осадили Русь-матушку и взламывают наше цифровое поле, ТА-57 М надёжно защищён от бесовского интернета, в нём нет игр, музыки и прочих непотребств», – заверил граф.

Государь был доволен увиденным и получил новый телефон в подарок, тем не менее поинтересовался датой выпуска таких аппаратов в серию.

«Пока их всего пять сотен, но уже через год будет 700, а ещё через год тысяча. Так потихоньку и будем сеть расширять», – закончил доклад Чубайсов.

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