 

Приложение Rutube удалили с AppStore из-за санкций

10.08.2024, 10:05, Разное
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Приложение Rutube исчезло из магазина приложений AppStore для устройств iOS из-за санкций, введенных американской компанией. Руководство видеохостинга сообщило об этом в своем Telegram-канале.

“Мы долгое время занимали лидирующие позиции в рейтингах загрузок в App Store, но теперь вынуждены заявить, что наше приложение удалено из магазина”, – говорится в сообщении пресс-службы Rutube.

По словам представителей сервиса, санкции привели к затруднениям в доступе пользователей к услугам платформы через мобильное приложение. Тем не менее, Rutube обещает приложить все усилия для скорейшего возвращения приложения в магазин приложений для iOS.

Несмотря на удаление из AppStore, Rutube остается доступным для загрузки в магазине приложений Google Play для устройств Android. Ранее, на волне проблем с YouTube, российское приложение стало самым загружаемым.


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