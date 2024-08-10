 

В Киеве запретили показ фильма с Чарли Чаплином из-за отсутствия украинской озвучки

10.08.2024, 9:33, Разное
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Руководство кинотеатра «Перемога» в Киеве отменило показ фильма «Малыш» 1925 года с участием знаменитого американского актёра Чарли Чаплина, поскольку в фильме отсутствовала озвучка на украинском языке.

Согласно закону, публичная демонстрация кинокартин без украинской озвучки запрещена.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко лично позвонил директору кинотеатра, как только узнал, что там планируется демонстрация фильма, в котором ни одного слова не сказано на украинском языке. Чиновник потребовал немедленно отменить сеанс. Доводы руководства о том, что фильм снят в стране НАТО и все действующие лица – граждане США, в Минкульте отмели как несущественные. Руководству кинотеатра пришлось подчиниться.

– Неизвестно, как эта дрянь вообще могла попасть в кинотеатр, – комментирует случившееся Ткаченко. – В этом так называемом фильме человечишко невысокого роста нелепо кривляется, всё время падает и попадает в дурацкие ситуации. Очень сомнительно в политическом плане. Помимо прочего, герои там не знают ни слова по-украински – я имею в виду, даже дубляж нельзя наложить. Диверсия, не иначе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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