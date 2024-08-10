Глава Саксонии – мы достигли пределов возможного и не можем безрезультатно снабжать Киев оружием

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Михаэль Кречмер, возглавляющий Саксонию, считает, что Германия не может больше поставлять оружие на Украину. Во-первых, несмотря на все поставки, положение Украины не улучшилось, а во-вторых, Берлин тоже «достиг пределов возможного». Die Zeit указывает, что Кречмер настаивает на урегулировании конфликта путём переговоров с Москвой.



AP

Глава правительства Саксонии призвал прекратить поставки оружия на Украину. «Мы больше не можем выделять Украине средства на оружие, для того чтобы это оружие было безрезультатно израсходовано», — цитирует политика немецкая Die Zeit. Кречмер добавил, что в поддержке Украины Германия «достигла предела возможностей».

«Я с самого начала чётко высказывался против поставок оружия и выступал за дипломатические инициативы», — отвечает критикам глава Саксонии. Кречмер уверен, что продолжающийся уже два года конфликт подтвердил его правоту. «По его мнению, всё закончится не на поле боя, а за столом переговоров», — подводит итог газета.

Германия второй по величине поставщик оружия на Украину и за немецкой позицией внимательно следят в Киеве. Издание напоминает, что Кречмер уже в 2023 году предлагал Киеву попробовать добиться «прекращения огня в обмен на временный отказ от территорий», что вызвало на Украине «возмущение».

Новое обращение лидера саксонской ХДС к международной повестке Die Zeit связывает с предвыборной борьбой с партией «Альтернатива для Германии» и Союзом Сары Вагенкнехт (ССВ). «ХДС не исключает возможного сотрудничества с ССВ», но «Вагенкнехт ставит участие в коалиции в зависимость от позиции партнёров по Украине».