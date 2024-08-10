 

Глава Саксонии – мы достигли пределов возможного и не можем безрезультатно снабжать Киев оружием

10.08.2024, 7:20, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Михаэль Кречмер, возглавляющий Саксонию, считает, что Германия не может больше поставлять оружие на Украину. Во-первых, несмотря на все поставки, положение Украины не улучшилось, а во-вторых, Берлин тоже «достиг пределов возможного». Die Zeit указывает, что Кречмер настаивает на урегулировании конфликта путём переговоров с Москвой.


AP

Глава правительства Саксонии призвал прекратить поставки оружия на Украину. «Мы больше не можем выделять Украине средства на оружие, для того чтобы это оружие было безрезультатно израсходовано», — цитирует политика немецкая Die Zeit. Кречмер добавил, что в поддержке Украины Германия «достигла предела возможностей».

«Я с самого начала чётко высказывался против поставок оружия и выступал за дипломатические инициативы», — отвечает критикам глава Саксонии. Кречмер уверен, что продолжающийся уже два года конфликт подтвердил его правоту. «По его мнению, всё закончится не на поле боя, а за столом переговоров», — подводит итог газета.

Германия второй по величине поставщик оружия на Украину и за немецкой позицией внимательно следят в Киеве. Издание напоминает, что Кречмер уже в 2023 году предлагал Киеву попробовать добиться «прекращения огня в обмен на временный отказ от территорий», что вызвало на Украине «возмущение».

Новое обращение лидера саксонской ХДС к международной повестке Die Zeit связывает с предвыборной борьбой с партией «Альтернатива для Германии» и Союзом Сары Вагенкнехт (ССВ). «ХДС не исключает возможного сотрудничества с ССВ», но «Вагенкнехт ставит участие в коалиции в зависимость от позиции партнёров по Украине».


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