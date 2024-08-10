На гражданке заработок больше — у Восточной Европы трудности с набором новобранцев в армию

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Странам Восточной Европы не удаётся набрать в армию достаточное количество людей, пишет Reuters. Причём, как отмечает издание, аналогичные проблемы испытают также и западноевропейские страны, входящие в НАТО. При низком уровне безработицы в Восточной Европе главная проблема заключается в том, чтобы убедить молодых людей идти в армию за меньшие деньги, чем они могут заработать в частном секторе.



AP

Страны Восточной Европы испытывают трудности с набором новобранцев в армию, а также удержанием в составе вооружённых сил опытных военных, пишет Reuters. И эта ситуация, как отмечает издание, наблюдается в регионе, где Польша, Венгрия, Румыния и Словакия граничат с Украиной.

«Без людей мы ничего не можем сделать — если мы модернизируем технику, но при этом у нас не будет достаточно компетентных и мотивированных людей, то всё это пустая трата денег», — заявил начальник Генштаба армии Чехии генерал Карел Ржегка.

Он также назвал текущую систему набора новобранцев «неустойчивой».

Для решения данной проблемы правительства прибегают к различных методам: устраивают цифровые рекламные кампании, повышают бонусы за вступление в ряды вооружённых сил и даже снижают медицинские требования для кадровых военных, резервистов и новобранцев.

Но при низком уровне безработицы в Восточной Европе главная проблема заключается в том, чтобы убедить молодых людей идти в армию за меньшие деньги, чем они могут заработать в частном секторе.

Входящие в НАТО страны Западной Европы сталкиваются с аналогичными проблемами. В июле информагентство Reuters сообщило, что альянсу потребуется от 35 до 50 дополнительных бригад, чтобы полностью реализовать свои новые планы по защите от возможного нападения со стороны России.