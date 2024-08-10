 

Spectator – головная боль для Брюсселя — Венгрия доводит терпение ЕС до предела

10.08.2024, 2:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Венгрия не стесняется вступать в разногласия со своими европейскими соседями, пишет The Spectator. Она пользуется этими разногласиями в финансовых вопросах в качестве рычага давления на Брюссель. В результате Будапешт стал для ЕС дипломатической головной болью, причём ситуация вполне может ещё больше усугубиться, говорится в статье.


AP

Венгрия доводит терпение ЕС до предела, пишет The Spectator.

Будапешт не раз вступал в разногласия со своими европейскими соседями. Под руководством премьер-министра Виктора Орбана Венгрия использовала право вето, чтобы блокировать российские санкции и военную помощь Киеву, отсрочивала принятие Швеции и Финляндии в НАТО и игнорировала правила ЕС о предоставлении убежища.

Для Будапешта эти споры оказались эффективным рычагом для разморозки средств, которые ранее заморожены Еврокомиссией из-за проблем с коррупцией и верховенством права в Венгрии. Последняя стала дипломатической головной болью для Евросоюза, причём ситуация может стать ещё хуже.

Когда в прошлом месяце Венгрия стала ротационным председателем Совета ЕС, Орбан вылетел в Москву для переговоров с Путиным по урегулированию украинского конфликта и для обсуждения двусторонних отношений, что вызвало бурную реакцию в Брюсселе.

Кроме того, на этом фоне в иммиграционной политике Венгрии произошли тихие изменения, которые, скорее всего, окажутся более проблематичными для Европы. С июля Венгрия упростила свою и без того нестрогую схему выдачи национальной карты, включив в неё граждан РФ и Белоруссии. Обладатели такой карты получают право работать в Венгрии и свободно перемещаться по всей Шенгенской зоне, при этом, как сообщается, они проходят минимальную проверку на благонадёжность.

Об этих незаметных изменениях стало известно лишь на прошлой неделе, что моментально вызвало обеспокоенность в Европе.


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