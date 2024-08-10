Мнение: Вирус за власти и против Ютуба!

Хм, а ведь это реально круто! Пишут, что мэрия Москвы отказала инициатору в проведении митинга на проспекте Сахарова (!) против ограничения работы Ютуба в России. Я, честно говоря, поначалу даже глазам не поверил – всё слова какие-то забытые, старые, из времен, когда была у нас странная идея, будто мы живем в нормальном месте… Митинг», «проспект Сахарова», «протест»… Что это?

На первый взгляд – кажется каким-то бредом, приветом из детского сада в колонии-поселении. Тем более что мы помним, что никакие митинги ни к чему в итоге никогда не приводили: «выборы» 2011 года в ГосДуму никто не пересчитал при всех 148%, инагурацию Путина провели, мира с Украиной никто не заключил, к участию в выборах МГД-2019 никого не допустили и продержали всех в кутузках все 30 дней (детские сроки были в 2019, всего-то пятилетку назад!) То есть по идее – нет здесь в митингах никакого смысла в принципе, ни пара, ни свистка.

А потом склонился к обратному. Нет, все ж митинг – как минимум прикольно. И я думаю, что в принципе протест против «выпиливания» Ютуба мог бы собрать реально много людей, и даже не только из числа бывалых «протестников» (кто не уехал). Все ж откровенный акт цензуры, который бесит в том числе и вполне рептильных и «лояльных» россиян, как раз поэтому: «мы рептильные, всё исполняем глаза в пол, в политику не лезем, на маскировочные сети собираем – за что же нас наказывают?!»

Митингов все равно боятся, как ни странно – несмотря на всю их видимую бесполезность. Видать, почему-то верят, что “капля камень точит”. Когда-то что-то продолбят.

Мэрия вполне ожидаемо отказала в разрешении (первое, с чего начали превращение страны обратно в казарму – как раз с отмены 31-й статьи Конституции, еще в нулевых). Но отказала мэрия под прикольным предлогом: митинг, дескать, нельзя проводить… из-за введенных в 2020 году короновирусных ограничений («больше трех не собираться»).

Странно, но в армии колоннами ходить почему-то можно – солдат и полицаев вирус не берет.