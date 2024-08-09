Мнение «аналитика»: О курском нокдауне… Кремль «поплыл»?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Как бы ни пытались это скрывать, удар «неизвестных сил», в которых легко опознаются наиболее боеготовые части ВСУ, по Курской области РФ, получился тяжёлым для Кремля. Конечно, никто не ждёт «перегруппировок» или иных «непростых решений» в исконно российском регионе, но медийная составляющая — в отличие от военной — провалена чуть больше, чем на 146%. И от этого рождаются странные эффекты.
Кремлёвские, почуяв ослабление контроля со стороны кураторов, побежали сдаваться и сдавать…
…своих патронов, пока те в отпусках на Лазурном берегу.
Вот, например, самый верный кремлёвский рупор Сергей Марков — и тот «проговорился».
Ценное признание, да.
Выслужиться хочет перед потенциальными работодателями (новыми)?
Не верит, стало быть, во всесилие прежних?
А с чего бы вдруг?
—
Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
Смотреть комментарии → Комментариев нет